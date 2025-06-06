Шановні колеги з нафтогазової галузі!

Від імені часопису «Термінал: нафтовий огляд» щиро вітаємо Спілку буровиків України з 17-річчям заснування та всіх працівників галузі з професійним святом — Днем буровика!

Сьогодні, коли наша країна захищає свою незалежність, ваша професійна діяльність набуває особливого значення. Нафта залишається одним із найважливіших джерел енергії, що забезпечує життєдіяльність промисловості, тепло та світло для мирного населення, а також пальне для наших захисників, які відстоюють територіальну цілісність України.

Ваша праця — це не лише технічна майстерність та професіоналізм, а й важливий внесок у енергетичну безпеку нашої держави. Кожна свердловина, кожен кубометр видобутої нафти — це крок до енергетичної незалежності України.

Дякуємо вам за відданість професії, за те, що навіть у складні часи продовжуєте працювати на благо нашої країни. Нехай ваша робота завжди буде успішною, а здобутки — вагомими для розвитку вітчизняної нафтогазової галузі.

Щиро вітаємо з Днем буровика! Міцного здоров’я, професійних успіхів та мирного неба над головою!