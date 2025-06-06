Вітаємо з Днем буровика!

Обновлено: Июнь 06, 2025.

Вітаємо з Днем буровика!

Вітаємо з Днем буровика!

17 років Спілці буровиків України

Шановні колеги з нафтогазової галузі!

Від імені часопису «Термінал: нафтовий огляд» щиро вітаємо Спілку буровиків України з 17-річчям заснування та всіх працівників галузі з професійним святом — Днем буровика!

Сьогодні, коли наша країна захищає свою незалежність, ваша професійна діяльність набуває особливого значення. Нафта залишається одним із найважливіших джерел енергії, що забезпечує життєдіяльність промисловості, тепло та світло для мирного населення, а також пальне для наших захисників, які відстоюють територіальну цілісність України.

Ваша праця — це не лише технічна майстерність та професіоналізм, а й важливий внесок у енергетичну безпеку нашої держави. Кожна свердловина, кожен кубометр видобутої нафти — це крок до енергетичної незалежності України.

Дякуємо вам за відданість професії, за те, що навіть у складні часи продовжуєте працювати на благо нашої країни. Нехай ваша робота завжди буде успішною, а здобутки — вагомими для розвитку вітчизняної нафтогазової галузі.

Щиро вітаємо з Днем буровика! Міцного здоров’я, професійних успіхів та мирного неба над головою!

З повагою,

шеф-редактор часопису «Термінал: нафтовий огляд», Сергій Сапєгін

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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