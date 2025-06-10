Інвестиції в енергомережі: ключ до стабільності цін і ефективності ринку ЄС

Європейський Союз активно розвиває відновлювану енергетику, однак без значного оновлення мережевої інфраструктури регіон ризикує втратити конкурентоспроможність через високі ціни та нестабільність енергопостачання.
Виклики для інтеграції ринку та мережевої інфраструктури
Попри рекордні інвестиції у технології з низькими викидами, середні ціни на електроенергію в ЄС залишаються вищими, ніж у більшості провідних економік світу. Основними факторами такої ситуації є недостатня інтеграція енергетичних ринків країн-членів і відставання в інвестиціях у мережеву інфраструктуру.
- Інвестиції в енергомережі у 2025 році перевищать 70 млрд доларів США, що вдвічі більше, ніж десять років тому.
- Однак розширення мереж не встигає за темпами розвитку відновлюваної генерації, що спричиняє такі проблеми, як черги на підключення та втрати доступної дешевої електроенергії.
- В Іспанії спостерігалися нульові та навіть від’ємні спотові ціни, що призвело до вимушеного згортання виробництва з ВДЕ.
- В Ірландії у квітні 2024 року 11% виробленої змінної відновлюваної енергії було втрачено через відсутність можливості транспортування чи зберігання.
Цифровізація та логістика — на порядку денному
Для подолання викликів необхідні комплексні рішення, що включають:
- оптимізацію процедур дозволів на будівництво нових мережевих об’єктів,
- розвиток цифрових систем управління енергоспоживанням,
- покращення прогнозування потреб ланцюгів постачання.
Водночас недостатня здатність передавати електроенергію з південних регіонів ЄС, де вона виробляється дешевше, до північних регіонів, де попит вищий, створює дисбаланс і економічні втрати. Тільки комплексний підхід до планування, інвестування й управління може забезпечити стабільність цін, рівний доступ до енергії та зниження викидів у Європі.
Загальне зниження цін на електроенергію пояснюється зростанням очікувань обсягів виробництва, що зумовлено активністю ОПЕК та підтримкою видобутку з боку адміністрації Трампа, попри стабільний попит. З точки зору політичних дивідендів зрозуміло прагнення політиків зіграти на очікуваннях спожиачів-віборців щодо зниження цін на пальне. Проте, від зниження цін на нафту й продукти її переробки потерпає нафтова галузь, що вже призвело до значного скоротшення інвестицій у цю сферу, — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
За матеріалами: International Energy Agency (IEA), Reuters
Додаткові джерела інформації:
* Агентство з питань співробітництва енергетичних регуляторів ЄС (ACER)
* ENTSO-E — європейська мережа операторів систем передачі
* Європейська комісія — Генеральний директорат з питань енергетики