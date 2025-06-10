США скоротили виробництво біодизеля та відновлюваного дизельного пального у першому кварталі 2025 року

У першому кварталі 2025 року в США зафіксовано суттєве падіння виробництва біодизеля та відновлюваного дизельного пального. Причинами стали невизначеність щодо нових податкових стимулів і низька прибутковість виробництва.
Виробництво біопального під тиском економіки та політики
- Обсяги виробництва біодизеля в січні 2025 року знизилися до 60 тис. барелів на добу, що стало найнижчим показником з січня 2015 року та на 40% менше, ніж у січні 2024 року.
- Середнє виробництво біодизеля у 1 кварталі 2025 року склало близько 70 тис. барелів на добу, що на понад 30% нижче, ніж у 1 кварталі 2024 року.
- Виробництво відновлюваного дизельного пального знизилося на 12% до 170 тис. барелів на добу, попри розширення виробничих потужностей на 20% порівняно з 1 кварталом 2024 року.
- У порівнянні з 4 кварталом 2024 року, коли потужності були на подібному рівні, обсяги виробництва у 1 кварталі 2025 року впали майже на 25%.
Причиною падіння стали значні фінансові збитки. Компанії Diamond Green Diesel, Phillips 66 та Marathon повідомили про операційні втрати у сфері виробництва відновлюваного дизелю, а торгові джерела вказали на негативну рентабельність біодизеля.
Ще одним чинником стала невизначеність щодо податкових кредитів для біопального. До 2025 року діяла фіксована ставка в \$1 за галон як стимул для змішування з нафтовим дизелем. З 2025 року цей механізм мав бути замінений на кредит відповідно до розділу 45Z Закону про зниження інфляції, де сума залежить від вуглецевої інтенсивності сировини. Затримка з оприлюдненням остаточних правил створила ризики для бізнесу, через що деякі виробники припинили роботу.
- Упродовж року очікується відновлення виробництва, щоб виконати зобов’язання за програмою RFS (Renewable Fuel Standard).
- За прогнозами EIA, у 2025 році виробництво відновлюваного дизельного пального зросте на 5% порівняно з 2024 роком.
- Водночас річний обсяг виробництва біодизеля у 2025 році очікується на 15% нижчим через слабкі показники початку року та можливе закриття неефективних підприємств.
Джерело: Terminal
За матеріалами: U.S. Energy Information Administration, EIA Short-Term Energy Outlook, May 2025
Додаткові джерела інформації: Phillips 66, Marathon Petroleum, Diamond Green Diesel