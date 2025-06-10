США скоротили виробництво біодизеля та відновлюваного дизельного пального у першому кварталі 2025 року

Обновлено: Июнь 10, 2025. Тэги: , , , , , , ,

США скоротили виробництво біодизеля та відновлюваного дизельного пального у першому кварталі 2025 року

У першому кварталі 2025 року в США зафіксовано суттєве падіння виробництва біодизеля та відновлюваного дизельного пального. Причинами стали невизначеність щодо нових податкових стимулів і низька прибутковість виробництва.

Виробництво біопального під тиском економіки та політики

  • Обсяги виробництва біодизеля в січні 2025 року знизилися до 60 тис. барелів на добу, що стало найнижчим показником з січня 2015 року та на 40% менше, ніж у січні 2024 року.
  • Середнє виробництво біодизеля у 1 кварталі 2025 року склало близько 70 тис. барелів на добу, що на понад 30% нижче, ніж у 1 кварталі 2024 року.
  • Виробництво відновлюваного дизельного пального знизилося на 12% до 170 тис. барелів на добу, попри розширення виробничих потужностей на 20% порівняно з 1 кварталом 2024 року.
  • У порівнянні з 4 кварталом 2024 року, коли потужності були на подібному рівні, обсяги виробництва у 1 кварталі 2025 року впали майже на 25%.

Причиною падіння стали значні фінансові збитки. Компанії Diamond Green Diesel, Phillips 66 та Marathon повідомили про операційні втрати у сфері виробництва відновлюваного дизелю, а торгові джерела вказали на негативну рентабельність біодизеля.

Ще одним чинником стала невизначеність щодо податкових кредитів для біопального. До 2025 року діяла фіксована ставка в \$1 за галон як стимул для змішування з нафтовим дизелем. З 2025 року цей механізм мав бути замінений на кредит відповідно до розділу 45Z Закону про зниження інфляції, де сума залежить від вуглецевої інтенсивності сировини. Затримка з оприлюдненням остаточних правил створила ризики для бізнесу, через що деякі виробники припинили роботу.

  • Упродовж року очікується відновлення виробництва, щоб виконати зобов’язання за програмою RFS (Renewable Fuel Standard).
  • За прогнозами EIA, у 2025 році виробництво відновлюваного дизельного пального зросте на 5% порівняно з 2024 роком.
  • Водночас річний обсяг виробництва біодизеля у 2025 році очікується на 15% нижчим через слабкі показники початку року та можливе закриття неефективних підприємств.

Джерело: Terminal
За матеріалами: U.S. Energy Information Administration, EIA Short-Term Energy Outlook, May 2025
Додаткові джерела інформації: Phillips 66, Marathon Petroleum, Diamond Green Diesel

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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