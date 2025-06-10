Уповільнення держпідтримки стримує зростання енергоефективності будівель

Обновлено: Июнь 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Уповільнення держпідтримки стримує зростання енергоефективності будівель

Скорочення державного фінансування у Європі та Китаї стримують розвиток енергоощадних заходів. Інвестиції в енергоефективність будівель у 2024 році досягли $275 млрд, що лише незначно перевищило рівень попереднього року. Попри стабільні витрати на високоефективну побутову техніку, особливо в сегменті охолодження житла, темпи модернізації будівель та покращення теплоізоляції сповільнилися через скорочення державної підтримки, подорожчання матеріалів і слабкість на ринку нерухомості.

Основні фактори впливу

  • Зменшення державних програм підтримки у Європі — ключова причина спаду у сфері реновацій.
  • Витрати на енергоефективну техніку залишаються високими, але не компенсують скорочення у модернізації будівель.
  • Китай зазнає падіння інвестицій через кризу в будівельному секторі та зовнішньоторгівельні обмеження.
  • У США інвестиції залишаються стабільними завдяки підтримці за програмою Inflation Reduction Act.

Ситуація в Європі

Найбільш суттєве уповільнення відбулося в Європі, де низка країн скоротила обсяги фінансування реновацій. Зокрема:

  • В Італії зниження стимулу за програмою Superbonus зі 110% до 70% у 2024 році (і подальше зниження до 65% у 2025-му) викликало стрімке падіння нових заявок уже навесні 2025 року.
  • Скасування можливості передачі податкових кредитів третім сторонам (банкам, фінансовим установам) значно ускладнило доступ до фінансування для домогосподарств.
  • У Німеччині найбільша програма підтримки енергоефективних будівель (Bundesförderung Effiziente Gebäude) зменшила фінансування на половину — до 30 000 євро.
  • Франція також зменшила обсяги фінансування реновацій у 2024 році, і вже оголосила про подальше скорочення у 2025-му.

Попри це, обсяг інвестицій у реновації в Європі залишався високим завдяки проєктам, законтрактованим ще до зменшення фінансування. Але у 2025 році очікується значне падіння через відсутність нових масштабних програм.

Китай: нові виклики, нові акценти

У Китаї традиційно більшість інвестицій спрямовувалась на нове будівництво. Проте різке падіння в секторі нерухомості (понад 10% за рік) призвело до зменшення вкладень навіть у нові об’єкти. Ситуацію ускладнили нові мита США та загальна слабкість ринку нерухомості.

  • Очікується, що підтримка енергоефективності залишатиметься в пріоритеті у 15-му П’ятирічному плані (2026–2030).
  • Серед завдань — масштабне впровадження будівель з ультранизьким споживанням енергії, модернізація міської інфраструктури, розвиток зеленої сільської забудови, системи теплового обліку та інтеграція ВДЕ.

США: стабільність на фоні скорочень у Європі

Інвестиції у реновації та теплоізоляцію будівель залишаються стабільними завдяки продовженню фінансування в межах Inflation Reduction Act. Водночас:

  • Частина програм реалізується через окремі штати і ще не запущена повністю.
  • Каліфорнія у червні 2024 року отримала $80 млн для програми HEEHRA і $291 млн у січні 2025 року для програми HOMES.
  • Вашингтон D.C. має програму підтримки для малозабезпечених домогосподарств для покращення енергоефективності.

Очікування на 2025 рік

  • Зниження інвестицій у модернізацію будівель у 2025 році стане більш відчутним — через відтермінований ефект скорочення програм у 2024 році.
  • Зростання витрат на високоефективну техніку не компенсує загального спаду.
  • Тарифи на будівельні матеріали додатково підвищують вартість реновацій, що гальмує активність на ринку.

Інвестиції в енергоефективність залишаються життєво важливими для досягнення кліматичних цілей, але без адекватної державної підтримки динаміка зростання опиняється під загрозою

Джерело: Terminal

За матеріалами:

International Energy Agency: World Energy Investment 2024

Додаткові джерела інформації:

Reuters: Italy trims Superbonus scheme

Clean Energy Wire: Germany subsidy reforms

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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