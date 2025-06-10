Уповільнення держпідтримки стримує зростання енергоефективності будівель

Скорочення державного фінансування у Європі та Китаї стримують розвиток енергоощадних заходів. Інвестиції в енергоефективність будівель у 2024 році досягли $275 млрд, що лише незначно перевищило рівень попереднього року. Попри стабільні витрати на високоефективну побутову техніку, особливо в сегменті охолодження житла, темпи модернізації будівель та покращення теплоізоляції сповільнилися через скорочення державної підтримки, подорожчання матеріалів і слабкість на ринку нерухомості.

Основні фактори впливу

Зменшення державних програм підтримки у Європі — ключова причина спаду у сфері реновацій.

у Європі — ключова причина спаду у сфері реновацій. Витрати на енергоефективну техніку залишаються високими, але не компенсують скорочення у модернізації будівель.

Китай зазнає падіння інвестицій через кризу в будівельному секторі та зовнішньоторгівельні обмеження.

зазнає падіння інвестицій через кризу в будівельному секторі та зовнішньоторгівельні обмеження. У США інвестиції залишаються стабільними завдяки підтримці за програмою Inflation Reduction Act.

Ситуація в Європі

Найбільш суттєве уповільнення відбулося в Європі, де низка країн скоротила обсяги фінансування реновацій. Зокрема:

В Італії зниження стимулу за програмою Superbonus зі 110% до 70% у 2024 році (і подальше зниження до 65% у 2025-му) викликало стрімке падіння нових заявок уже навесні 2025 року.

зниження стимулу за програмою Superbonus зі 110% до 70% у 2024 році (і подальше зниження до 65% у 2025-му) викликало стрімке падіння нових заявок уже навесні 2025 року. Скасування можливості передачі податкових кредитів третім сторонам (банкам, фінансовим установам) значно ускладнило доступ до фінансування для домогосподарств.

У Німеччині найбільша програма підтримки енергоефективних будівель (Bundesförderung Effiziente Gebäude) зменшила фінансування на половину — до 30 000 євро.

найбільша програма підтримки енергоефективних будівель (Bundesförderung Effiziente Gebäude) зменшила фінансування на половину — до 30 000 євро. Франція також зменшила обсяги фінансування реновацій у 2024 році, і вже оголосила про подальше скорочення у 2025-му.

Попри це, обсяг інвестицій у реновації в Європі залишався високим завдяки проєктам, законтрактованим ще до зменшення фінансування. Але у 2025 році очікується значне падіння через відсутність нових масштабних програм.

Китай: нові виклики, нові акценти

У Китаї традиційно більшість інвестицій спрямовувалась на нове будівництво. Проте різке падіння в секторі нерухомості (понад 10% за рік) призвело до зменшення вкладень навіть у нові об’єкти. Ситуацію ускладнили нові мита США та загальна слабкість ринку нерухомості.

Очікується, що підтримка енергоефективності залишатиметься в пріоритеті у 15-му П’ятирічному плані (2026–2030).

Серед завдань — масштабне впровадження будівель з ультранизьким споживанням енергії, модернізація міської інфраструктури, розвиток зеленої сільської забудови, системи теплового обліку та інтеграція ВДЕ.

США: стабільність на фоні скорочень у Європі

Інвестиції у реновації та теплоізоляцію будівель залишаються стабільними завдяки продовженню фінансування в межах Inflation Reduction Act. Водночас:

Частина програм реалізується через окремі штати і ще не запущена повністю.

Каліфорнія у червні 2024 року отримала $80 млн для програми HEEHRA і $291 млн у січні 2025 року для програми HOMES.

у червні 2024 року отримала $80 млн для програми HEEHRA і $291 млн у січні 2025 року для програми HOMES. Вашингтон D.C. має програму підтримки для малозабезпечених домогосподарств для покращення енергоефективності.

Очікування на 2025 рік

Зниження інвестицій у модернізацію будівель у 2025 році стане більш відчутним — через відтермінований ефект скорочення програм у 2024 році.

у 2025 році стане більш відчутним — через відтермінований ефект скорочення програм у 2024 році. Зростання витрат на високоефективну техніку не компенсує загального спаду.

Тарифи на будівельні матеріали додатково підвищують вартість реновацій, що гальмує активність на ринку.

Інвестиції в енергоефективність залишаються життєво важливими для досягнення кліматичних цілей, але без адекватної державної підтримки динаміка зростання опиняється під загрозою

Джерело: Terminal

За матеріалами:

International Energy Agency: World Energy Investment 2024

Додаткові джерела інформації:

Reuters: Italy trims Superbonus scheme

Clean Energy Wire: Germany subsidy reforms