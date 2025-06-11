Нафтогазові гіганти скорочують інвестиції у низьковуглецеву енергетику

Інвестиції провідних нафтогазових компаній у технології з низькими викидами вуглецю у 2024 році скоротилися на чверть. У 2025 році очікується подальше зниження — попри зусилля нових гравців компенсувати цей спад.

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У 2024 році нафтогазовий сектор інвестував близько 22 млрд доларів США у низьковуглецеві технології — це на 25% менше, ніж у 2023 році.

нафтогазовий сектор інвестував близько у низьковуглецеві технології — це на 25% менше, ніж у 2023 році. Загалом такі інвестиції склали лише 2,5% від усього капітального бюджету галузі у 2024 році.

галузі у 2024 році. У 2025 році очікується подальше скорочення — ще на 10%.

Перегляд стратегій від «великої четвірки»

Більшість інвестицій у попередні роки забезпечували чотири компанії: BP, Shell, Equinor та TotalEnergies. Проте наразі спостерігається суттєве зниження амбіцій:

BP переглянула свою ціль на 2030 рік: частка низьковуглецевих інвестицій у капбюджеті знижена з 50% до 10–15% .

переглянула свою ціль на 2030 рік: частка низьковуглецевих інвестицій у капбюджеті знижена з 50% до . Shell зменшила свою мету з 15–20% до 10% .

зменшила свою мету з 15–20% до . Equinor скоротила плани на 2025 рік із 30% до 13%, скасувавши попередню мету в 50% до 2030 року.

Винятком залишається TotalEnergies, яка не анонсувала скорочення цілей, а натомість продовжує розширення в Африці, зокрема у гідроенергетиці.

Нові гравці зростають, але ще не домінують

Частину спаду компенсують менші компанії та національні нафтогазові компанії (**ADNOC, Petronas, Saudi Aramco, Sinopec**), які **подвоїли свої інвестиції** з 2022 по 2024 рік до 8,5 млрд доларів США. Проте їхній внесок досі не перевищує 3% від капітальних витрат.

Де інвестують: від водню до біопалива

Інвестиції в сонячну та вітрову енергетику збереглися на рівні 2023 року — зокрема завдяки купівлі Equinor частки у Ørsted.

збереглися на рівні 2023 року — зокрема завдяки купівлі Equinor частки у Ørsted. Водень — найбільш зростаючий напрям: витрати зросли до 4 млрд доларів , зокрема через придбання Woodside Energy заводу з виробництва аміаку в Техасі.

— найбільш зростаючий напрям: витрати зросли до , зокрема через придбання Woodside Energy заводу з виробництва аміаку в Техасі. Біопаливо: Eni спільно з LG Chem розпочала проєкт у Південній Кореї, а також із Petronas та Euglena у Малайзії.

Eni спільно з LG Chem розпочала проєкт у Південній Кореї, а також із Petronas та Euglena у Малайзії. Літій: Equinor придбала 45% у двох літієвих компаніях у США — це крок до позиціонування у сфері акумуляторів.

Нестача прозорості та регуляторний тиск

Водночас звітність компаній про інвестиції у низьковуглецеві технології залишається обмеженою. Багато хто розширено трактує, що вважається «низьковуглецевим». Це ускладнює порівняння реальних результатів. Регуляторні рамки, такі як таксономія ЄС, можуть у майбутньому підвищити прозорість та точність оцінок інвестицій.

Компанії переглядають свої стратегії на тлі нестабільності ринків та очікувань акціонерів. Інвестиції у чисту енергію тепер залежать не тільки від кліматичних цілей, але й від економічної вигоди.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA – The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions

Додаткові джерела інформації:

bp.com

shell.com

totalenergies.com

equinor.com