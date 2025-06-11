Ситуація в енергосистемі на 11 червня: система збалансована, ремонти тривають

Станом на 11 червня енергосистема України працює стабільно. Попри триваючі атаки, ведуться активні відновлювальні роботи, а споживання електроенергії знижується через зменшення температури.
Баланс збережено, ризики – залишаються
Стан енергосистеми станом на 11 червня демонструє ознаки стабільності, попри продовження атак з боку ворога.
- Ведуться відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок обстрілів.
- Застосовуються усі можливі заходи для стабілізації роботи енергосистеми.
- Система збалансована, планових обмежень для споживачів не вводиться.
- Спостерігається зменшення споживання електроенергії через похолодання.
- Проводяться планові ремонти обладнання для забезпечення стабільної роботи влітку та підготовки до зими.
«Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері. Це допоможе знизити навантаження на систему»
Атомна генерація: ситуація на ЗАЕС
На Запорізькій АЕС контроль за параметрами охолодження реакторів залишається ключовим фактором безпеки.
- Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.97 м.
- Цього достатньо для забезпечення потреб станції в умовах поточної ситуації.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міністерство енергетики України
Додаткові джерела інформації: НЕК «Укренерго», ЗАЕС