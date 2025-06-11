Китай інвестує рекордні кошти у «зелену» енергетику, не відмовляючись від вугілля

Обновлено: Июнь 11, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Китай інвестує рекордні кошти у «зелену» енергетику, не відмовляючись від вугілля

Китай продовжує масштабне фінансування відновлюваних джерел енергії, досягнувши цілей на 2030 рік уже у 2024-му, однак паралельно активізує інвестиції у вугільну генерацію через виклики енергетичної безпеки.

Пріоритет — надійність: інвестиційна дуальність Китаю

  • Інвестиції у чисту енергію Китаю у 2024 році перевищили 625 млрд доларів США, що майже вдвічі більше, ніж у 2015-му. Це дозволило країні досягти цілі з розвитку потужностей сонячної та вітрової енергетики на 2030 рік — на шість років раніше від плану.
  • Проте у 2025 році темпи зростання інвестицій у відновлювану енергетику сповільняться, а в сегменті сонячної енергетики очікується навіть часткове скорочення вкладень.
  • Нове цінове регулювання та перегляд макроекономічних пріоритетів вплинуть на обсяги інвестицій. Китай стикається з проблемами: слабке внутрішнє споживання, ризики дефляції, глибока криза у сфері нерухомості.

Два головні напрями: мережі та вугілля

  • Перший вектор — розвиток електромереж, систем зберігання та «розумної» інфраструктури. Швидке впровадження ВДЕ створило дисбаланс між потужностями та здатністю мереж їх приймати, що спричинило зростання показників обмеження генерації.
  • Державна корпорація State Grid — яка обслуговує до 90% споживання електроенергії в країні — оголосила про рекордні інвестиції: 600 млрд юанів (83 млрд доларів) у 2024 році і ще 650 млрд юанів (89 млрд доларів) у 2025-му.
  • Загалом Китай вже витрачає понад 88 млрд доларів щороку на розвиток електромереж, а до 2035 року ця цифра може зрости до 262 млрд доларів США.
  • Другий вектор — активізація інвестицій у вугільну генерацію. У 2025 році очікується, що вкладення у цей сектор перевищать 54 млрд доларів.
  • Попри декларовану підтримку «зеленого» курсу, Китай розглядає вугільну генерацію як опору енергосистеми у перехідний період та резерв для покриття пікового попиту.

Швидке зростання ВДЕ потребує синхронізації з розвитком мережевої інфраструктури, а гарантування енергетичної безпеки вимагає збереження вугільних потужностей для балансування енергосистеми, — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA, Reuters
Додаткові джерела інформації:

* S\&P Global
* Bloomberg Energy
* China Dialogue

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(Всего статей: 130)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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