Китай інвестує рекордні кошти у «зелену» енергетику, не відмовляючись від вугілля

Китай продовжує масштабне фінансування відновлюваних джерел енергії, досягнувши цілей на 2030 рік уже у 2024-му, однак паралельно активізує інвестиції у вугільну генерацію через виклики енергетичної безпеки.
Пріоритет — надійність: інвестиційна дуальність Китаю
- Інвестиції у чисту енергію Китаю у 2024 році перевищили 625 млрд доларів США, що майже вдвічі більше, ніж у 2015-му. Це дозволило країні досягти цілі з розвитку потужностей сонячної та вітрової енергетики на 2030 рік — на шість років раніше від плану.
- Проте у 2025 році темпи зростання інвестицій у відновлювану енергетику сповільняться, а в сегменті сонячної енергетики очікується навіть часткове скорочення вкладень.
- Нове цінове регулювання та перегляд макроекономічних пріоритетів вплинуть на обсяги інвестицій. Китай стикається з проблемами: слабке внутрішнє споживання, ризики дефляції, глибока криза у сфері нерухомості.
Два головні напрями: мережі та вугілля
- Перший вектор — розвиток електромереж, систем зберігання та «розумної» інфраструктури. Швидке впровадження ВДЕ створило дисбаланс між потужностями та здатністю мереж їх приймати, що спричинило зростання показників обмеження генерації.
- Державна корпорація State Grid — яка обслуговує до 90% споживання електроенергії в країні — оголосила про рекордні інвестиції: 600 млрд юанів (83 млрд доларів) у 2024 році і ще 650 млрд юанів (89 млрд доларів) у 2025-му.
- Загалом Китай вже витрачає понад 88 млрд доларів щороку на розвиток електромереж, а до 2035 року ця цифра може зрости до 262 млрд доларів США.
- Другий вектор — активізація інвестицій у вугільну генерацію. У 2025 році очікується, що вкладення у цей сектор перевищать 54 млрд доларів.
- Попри декларовану підтримку «зеленого» курсу, Китай розглядає вугільну генерацію як опору енергосистеми у перехідний період та резерв для покриття пікового попиту.
Швидке зростання ВДЕ потребує синхронізації з розвитком мережевої інфраструктури, а гарантування енергетичної безпеки вимагає збереження вугільних потужностей для балансування енергосистеми, — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA, Reuters
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