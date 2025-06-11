Затока Америки стане головним джерелом зростання нафтовидобутку США у 2025 році

Аналітики компанії Wood Mackenzie прогнозують, що саме офшорний регіон затоки Америки (колишня Мексиканська затока) забезпечить найбільше зростання видобутку нафти у США цього року, випереджаючи сланцеві формації завдяки глибоководним проєктам.
Новий етап у розвитку американського нафтового сектору
- Затока Америки (Gulf of America) — оновлена назва регіону Мексиканської затоки після рішень адміністрації Трампа — стане ключовим драйвером приросту нафтовидобутку у США у 2025 році.
- За оцінками Wood Mackenzie, саме цей офшорний регіон забезпечить найбільше зростання обсягів постачання на ринок, зокрема завдяки розвитку глибоководної інфраструктури.
- На відміну від скорочення темпів буріння в сланцевих регіонах, офшорні проєкти продовжують нарощувати обсяги шляхом довгострокових інвестицій та нових технологій.
Фактори, що забезпечують зростання
- Стабільна продуктивність глибоководних платформ у поєднанні з меншими коливаннями дебіту у порівнянні зі сланцем.
- Тривалий життєвий цикл родовищ і нижчі операційні витрати на барель на фоні високих цін.
- Підтримка з боку великих компаній, таких як Chevron, що нещодавно оголосила про прорив у глибоководному бурінні в регіоні.
«Затока Америки переходить від периферійної ролі до статусу головного джерела приросту нафтовидобутку в США», — йдеться в аналітичному звіті Wood Mackenzie.
Перспективи для глобального ринку
- Зростання видобутку в Затоці Америки може зменшити тиск на глобальні ціни та посилити вплив США на ринку сировинної нафти.
- Геополітична стабільність регіону робить його привабливішим для інвесторів у порівнянні з іншими регіонами.
- Розширення постачання з офшору дозволить зменшити залежність США від імпорту нафти, у тому числі з небезпечних або санкційних зон.
Джерело:
За матеріалами:
- Axios: The ‘forgotten’ oil basin that’s slated for more growth
- FT: Chevron’s deepwater breakthrough could drive oil production surge