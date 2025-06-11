Затока Америки стане головним джерелом зростання нафтовидобутку США у 2025 році

Обновлено: Июнь 11, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Затока Америки стане головним джерелом зростання нафтовидобутку США у 2025 році

Аналітики компанії Wood Mackenzie прогнозують, що саме офшорний регіон затоки Америки (колишня Мексиканська затока) забезпечить найбільше зростання видобутку нафти у США цього року, випереджаючи сланцеві формації завдяки глибоководним проєктам.

Новий етап у розвитку американського нафтового сектору

  • Затока Америки (Gulf of America) — оновлена назва регіону Мексиканської затоки після рішень адміністрації Трампа — стане ключовим драйвером приросту нафтовидобутку у США у 2025 році.
  • За оцінками Wood Mackenzie, саме цей офшорний регіон забезпечить найбільше зростання обсягів постачання на ринок, зокрема завдяки розвитку глибоководної інфраструктури.
  • На відміну від скорочення темпів буріння в сланцевих регіонах, офшорні проєкти продовжують нарощувати обсяги шляхом довгострокових інвестицій та нових технологій.

Фактори, що забезпечують зростання

  • Стабільна продуктивність глибоководних платформ у поєднанні з меншими коливаннями дебіту у порівнянні зі сланцем.
  • Тривалий життєвий цикл родовищ і нижчі операційні витрати на барель на фоні високих цін.
  • Підтримка з боку великих компаній, таких як Chevron, що нещодавно оголосила про прорив у глибоководному бурінні в регіоні.

«Затока Америки переходить від периферійної ролі до статусу головного джерела приросту нафтовидобутку в США», — йдеться в аналітичному звіті Wood Mackenzie.

Перспективи для глобального ринку

  • Зростання видобутку в Затоці Америки може зменшити тиск на глобальні ціни та посилити вплив США на ринку сировинної нафти.
  • Геополітична стабільність регіону робить його привабливішим для інвесторів у порівнянні з іншими регіонами.
  • Розширення постачання з офшору дозволить зменшити залежність США від імпорту нафти, у тому числі з небезпечних або санкційних зон.

Джерело:

Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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