Зниження буріння в Перміані, рентабельний поріг GoA вдвічі нижчий

Обновлено: Июнь 12, 2025. Тэги: , , , , , ,

Зниження буріння в Перміані, рентабельний поріг GoA вдвічі нижчий

Як зниження активності сланцевих компаній у Перміанській улоговині та низький рентабельний поріг у Мексиканській затоці впливають на очікування ринку

Рівні рентабельності та стратегічний баланс

  • Сланцеві виробники в Перміані зменшують пошук і буріння нових свердловин через рентабельний поріг у **62–64 дол./бар.** :contentReference[oaicite:3]{index=3}.
  • GoA (Federal Offshore Gulf of America) демонструє значно нижчий поріг – **30–40 дол./бар.**, що створює ширший простір для економічної вигоди.
  • За оцінкою EIA, середня рентабельність у Перміані складає 62 дол. у Midland і 64 дол.—у Delaware :contentReference[oaicite:4]{index=4}.
  • Зниження буріння в Перміані частково компенсується розвитком GoA, де в 2025–2026 роках очікується запуск нового обладнання та збільшення видобутку :contentReference[oaicite:5]{index=5}.

Основні моменти

  • GoA має значну перевагу у витратах, дозволяючи розробляти глибоководні родовища з меншим ризиком при коливанні цін.
  • Перміан, попри технологічний прогрес, тримає високий breakeven, що змушує компанії стримувати інвестиції.
  • Розвиток GoA з новими родовищами дає змогу підтримувати виробництво навіть при зниженні інвестицій у сланцеві проєкти.
  • Ринок мейнстрімової нафти може відчути вплив зміщення уваги виробників від onshore до offshore.

Перспективи

  • Інвестиції у GoA: очікується зростання видобутку завдяки введенню нових FPU і tieback-технологій у 2025–2026 роках :contentReference[oaicite:6]{index=6}.
  • Стабілізація видобутку: навіть при зниженні активності в Перміані, GoA зможе компенсувати відсутні обсяги.
  • Регулювання ризиків: глибоководні інвестиції та поріг в **30–40 дол./бар.** дають більшу впевненість при волатильності цін.

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Джерело: Terminal

За матеріалами:  oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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