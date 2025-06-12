Регіони готуються до стійких енергетичних потоків: від чистого палива до мультимодальних хабів

Обновлено: Июнь 12, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Регіони готуються до стійких енергетичних потоків: від чистого палива до мультимодальних хабів

У статті досліджується, як регіональні платформи трансформуються, щоб інтегрувати цілі net-zero, зелені коридори, альтернативні види палива та цифрову логістику, забезпечуючи стійкість енергетичних ланцюгів.

Основні напрямки нового формату енергетичної логістики

  • Наш регіон повинен підготуватися до підтримки цілей net-zero, створення зелених коридорів, використання альтернативних видів палива та дотримання екологічних норм.
  • По суті, йдеться не просто про переміщення енергії, а про її сталий рух – чисте паливо, Smart Infrastructure.
  • Логістика вже не є лише фізичною – цифровізація, автоматизація та мультимодальні хаби трансформують потоки.

Ключові аспекти трансформації

  • Підтримка net-zero: впровадження екологічно чистої інфраструктури через зелені коридори та альтернативні палива.
  • Smart Infrastructure: перехід на біопаливо, водень, синтетичні палива та електричну тягу у всіх секторах транспорту.
  • Цифрова логістика: Big Data, цифрові двійники, автоматизація та мультимодальні хаби формують нову парадигму логістики.
  • Інтеграція видів транспорту: морський, залізничний, автомобільний – через мультимодальні центри з електрифікацією та гнучкою інфраструктурою.

Перспективи для регіональної стратегії

  • Зелена логістика: екологічно адаптована інфраструктура створює довгострокові конкурентні переваги.
  • Цифровізація: Big Data та цифрові двійники підвищують ефективність управління постачанням і логістикою.
  • Інвестиції в інфраструктуру: фокус на EV- і водневі заправки, автоматизовані транспортні коридори та мультимодальні хаби.
  • Стійкі енергетичні коридори: приклад hydrogen corridors у Європі свідчить про важливість системної підтримки FCEV у вантажному сегменті.

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Джерело: Terminal
За матеріалами: Alternative Fuels in Sustainable Logistics — Applications, Challenges, and Solutions (Sustainability, 2024) Wuppertal Institute – Moving Transport to Net Zero (2022) Hydrogen Corridors for Heavy-Duty Vehicles (T\&E, 2025) Green Logistics — Wikipedia

Додаткові джерела інформації: National Zero-Emission Freight Corridor Strategy (US DOT, 2024) Digital Twins in Ports (Port Technology, 2023)

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(Всего статей: 1719)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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