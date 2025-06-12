Регіони готуються до стійких енергетичних потоків: від чистого палива до мультимодальних хабів

У статті досліджується, як регіональні платформи трансформуються, щоб інтегрувати цілі net-zero, зелені коридори, альтернативні види палива та цифрову логістику, забезпечуючи стійкість енергетичних ланцюгів.
Основні напрямки нового формату енергетичної логістики
- Наш регіон повинен підготуватися до підтримки цілей net-zero, створення зелених коридорів, використання альтернативних видів палива та дотримання екологічних норм.
- По суті, йдеться не просто про переміщення енергії, а про її сталий рух – чисте паливо, Smart Infrastructure.
- Логістика вже не є лише фізичною – цифровізація, автоматизація та мультимодальні хаби трансформують потоки.
Ключові аспекти трансформації
- Підтримка net-zero: впровадження екологічно чистої інфраструктури через зелені коридори та альтернативні палива.
- Smart Infrastructure: перехід на біопаливо, водень, синтетичні палива та електричну тягу у всіх секторах транспорту.
- Цифрова логістика: Big Data, цифрові двійники, автоматизація та мультимодальні хаби формують нову парадигму логістики.
- Інтеграція видів транспорту: морський, залізничний, автомобільний – через мультимодальні центри з електрифікацією та гнучкою інфраструктурою.
Перспективи для регіональної стратегії
- Зелена логістика: екологічно адаптована інфраструктура створює довгострокові конкурентні переваги.
- Цифровізація: Big Data та цифрові двійники підвищують ефективність управління постачанням і логістикою.
- Інвестиції в інфраструктуру: фокус на EV- і водневі заправки, автоматизовані транспортні коридори та мультимодальні хаби.
- Стійкі енергетичні коридори: приклад hydrogen corridors у Європі свідчить про важливість системної підтримки FCEV у вантажному сегменті.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: Alternative Fuels in Sustainable Logistics — Applications, Challenges, and Solutions (Sustainability, 2024) Wuppertal Institute – Moving Transport to Net Zero (2022) Hydrogen Corridors for Heavy-Duty Vehicles (T\&E, 2025) Green Logistics — Wikipedia
Додаткові джерела інформації: National Zero-Emission Freight Corridor Strategy (US DOT, 2024) Digital Twins in Ports (Port Technology, 2023)