Різке падіння прибутків нафти: російська економіка під тиском санкцій та низьких цін

У першому кварталі 2025 року сукупний чистий прибуток російських нафтогазових компаній майже вдвічі зменшився порівняно з аналогічним періодом минулого року. Одночасно знижується і дохід бюджету від енергетичного сектору, на тлі падіння світових цін на нафту та дії санкцій.
Фінансові втрати кремля через нафтогазовий сектор поглиблюються
- У січні–березні 2025 року чистий прибуток російських нафтогазових компаній склав лише 9,9 млрд доларів (789,5 млрд рублів), що суттєво менше за 18 млрд доларів (1,445 трлн рублів) за аналогічний період 2024 року.
- Причини падіння: зниження світових цін на нафту, посилення західних санкцій, зміцнення рубля.
- Кожен третій рубль у бюджет рф надходить із нафтогазової галузі — тому така динаміка серйозно вражає державні фінанси.
- Доходи бюджету рф від нафти й газу в травні 2025 року склали 6,5 млрд доларів (512,7 млрд рублів) — на понад 35% менше, ніж у травні 2024 року.
- Це найнижчий рівень доходів з червня 2023 року.
- Вартість експорту сирої нафти в травні знизилась до найнижчого рівня за понад два роки, попри те, що обсяги експорту залишились майже незмінними.
- Крах цін на нафту, що розпочався на початку квітня, призвів до падіння вартості нафти Urals майже до 50 доларів за барель.
- Станом на кінець квітня уряд рф знизив прогноз щодо нафтогазових доходів на 2025 рік на 24%.
«Щомісячне зниження доходів з квітня стало новим ударом по російському бюджету», — зазначає аналітик Bloomberg Джуліан Лі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice, The Moscow Times, Bloomberg
Додаткові джерела інформації: РБК, Росстат