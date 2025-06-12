Різке падіння прибутків нафти: російська економіка під тиском санкцій та низьких цін

Обновлено: Июнь 12, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Різке падіння прибутків нафти: російська економіка під тиском санкцій та низьких цін

У першому кварталі 2025 року сукупний чистий прибуток російських нафтогазових компаній майже вдвічі зменшився порівняно з аналогічним періодом минулого року. Одночасно знижується і дохід бюджету від енергетичного сектору, на тлі падіння світових цін на нафту та дії санкцій.

Фінансові втрати кремля через нафтогазовий сектор поглиблюються

  • У січні–березні 2025 року чистий прибуток російських нафтогазових компаній склав лише 9,9 млрд доларів (789,5 млрд рублів), що суттєво менше за 18 млрд доларів (1,445 трлн рублів) за аналогічний період 2024 року.
  • Причини падіння: зниження світових цін на нафту, посилення західних санкцій, зміцнення рубля.
  • Кожен третій рубль у бюджет рф надходить із нафтогазової галузі — тому така динаміка серйозно вражає державні фінанси.
  • Доходи бюджету рф від нафти й газу в травні 2025 року склали 6,5 млрд доларів (512,7 млрд рублів) — на понад 35% менше, ніж у травні 2024 року.
  • Це найнижчий рівень доходів з червня 2023 року.
  • Вартість експорту сирої нафти в травні знизилась до найнижчого рівня за понад два роки, попри те, що обсяги експорту залишились майже незмінними.
  • Крах цін на нафту, що розпочався на початку квітня, призвів до падіння вартості нафти Urals майже до 50 доларів за барель.
  • Станом на кінець квітня уряд рф знизив прогноз щодо нафтогазових доходів на 2025 рік на 24%.

«Щомісячне зниження доходів з квітня стало новим ударом по російському бюджету», — зазначає аналітик Bloomberg Джуліан Лі.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice, The Moscow Times, Bloomberg
Додаткові джерела інформації: РБК, Росстат

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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