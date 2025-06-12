Іспанія виділяє €524 млн на розвиток 425 МВт “зелених” водневих проєктів

Обновлено: Июнь 12, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Іспанія виділяє €524 млн на розвиток 425 МВт “зелених” водневих проєктів

Іспанський уряд затвердив фінансування п’яти великих «зелених» водневих проєктів загальною потужністю 425 МВт електролізерів – підкріплюючи лідерство країни в Європі та використовуючи значний потенціал сонячної енергетики.

Деталі проєкту

  • Загальний обсяг державної підтримки: €524 млн (~$598 млн).
  • Потужність електролізерів: 425 МВт на п’яти майданчиках.
  • Проєкти реалізуються у регіонах: Андалусія, Арагон, Астуріас, Країна Басків, Мурсія
  • Очікуваний щорічний обсяг виробництва: 55 200 тонн зеленого водню :contentReference
  • Сонячна й вітрова енергія забезпечать більшу частину електропостачання для виробництва водню
  • Чотири електролізери по 100 МВт будуть підключені до індустріальних кластерів (сталь, хімічна промисловість, цемент)
  • П’ятий проєкт — Ver‑Amonia у Теруелі (25 МВт) — спрямований на виробництво зеленого аміаку для добрив

Основні моменти

  • Проєкти отримали статус IPCEI Hy2Use — субсидії до 65 %, що перевищують стандартну підтримку
  • Фінансування заплановано ще у 2022 році, але фактичні виплати відбулися лише у 2025 через затримки з регуляцією та під’єднанням до мережі .
  • Ключова проблема: залежність від мережевих тарифів, PPA та витрат на балансування, що зменшує економічну ефективність великих електролізерів

Перспективи й виклики

  • Іспанія закріплює лідерство в Євросоюзі: понад 20 % усіх зелених водневих ініціатив у ЄС зосереджено тут :contentReference[oaicite:11]{index=11}.
  • Регуляторні ризики: невизначеність навколо тарифів и PPA може відтермінувати запуск деяких заводів.
  • Трансформація промислових центрів: інтеграція зеленої водневої інфраструктури в сталеві, хімічні та добривні кластері — важливий крок для декарбонізації.
  • Децентралізовані рішення: моделі зі споживанням на місці (self‑consumption) виграють у порівнянні з мережевими в плані економії

Висновок

Іспанія робить амбітний крок у розвиток зеленої водневої економіки, направляючи величезні державні кошти на проєкти високої потужності за підтримки ЄС. Однак успіх залежатиме від оперативного вирішення регуляторних та інфраструктурних питань, особливо пов’язаних із доступом до мереж та тарифами.

Джерело: Terminal

За матеріалами: energyintel.com

Додаткові джерела інформації:

Замовити щотижневий звіт по ринку у форматі PDF

Автор:

(Всего статей: 1719)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: