Іспанія виділяє €524 млн на розвиток 425 МВт “зелених” водневих проєктів

Іспанський уряд затвердив фінансування п’яти великих «зелених» водневих проєктів загальною потужністю 425 МВт електролізерів – підкріплюючи лідерство країни в Європі та використовуючи значний потенціал сонячної енергетики.
Деталі проєкту
- Загальний обсяг державної підтримки: €524 млн (~$598 млн).
- Потужність електролізерів: 425 МВт на п’яти майданчиках.
- Проєкти реалізуються у регіонах: Андалусія, Арагон, Астуріас, Країна Басків, Мурсія
- Очікуваний щорічний обсяг виробництва: 55 200 тонн зеленого водню :contentReference
- Сонячна й вітрова енергія забезпечать більшу частину електропостачання для виробництва водню
- Чотири електролізери по 100 МВт будуть підключені до індустріальних кластерів (сталь, хімічна промисловість, цемент)
- П’ятий проєкт — Ver‑Amonia у Теруелі (25 МВт) — спрямований на виробництво зеленого аміаку для добрив
Основні моменти
- Проєкти отримали статус IPCEI Hy2Use — субсидії до 65 %, що перевищують стандартну підтримку
- Фінансування заплановано ще у 2022 році, але фактичні виплати відбулися лише у 2025 через затримки з регуляцією та під’єднанням до мережі .
- Ключова проблема: залежність від мережевих тарифів, PPA та витрат на балансування, що зменшує економічну ефективність великих електролізерів
Перспективи й виклики
- Іспанія закріплює лідерство в Євросоюзі: понад 20 % усіх зелених водневих ініціатив у ЄС зосереджено тут :contentReference[oaicite:11]{index=11}.
- Регуляторні ризики: невизначеність навколо тарифів и PPA може відтермінувати запуск деяких заводів.
- Трансформація промислових центрів: інтеграція зеленої водневої інфраструктури в сталеві, хімічні та добривні кластері — важливий крок для декарбонізації.
- Децентралізовані рішення: моделі зі споживанням на місці (self‑consumption) виграють у порівнянні з мережевими в плані економії
Висновок
Іспанія робить амбітний крок у розвиток зеленої водневої економіки, направляючи величезні державні кошти на проєкти високої потужності за підтримки ЄС. Однак успіх залежатиме від оперативного вирішення регуляторних та інфраструктурних питань, особливо пов’язаних із доступом до мереж та тарифами.
Джерело: Terminal
За матеріалами: energyintel.com
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