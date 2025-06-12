Викиди метану у нафтогазовому секторі залишаються високими, попри економічно вигідні шляхи їх скорочення

Обновлено: Июнь 12, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Викиди метану у нафтогазовому секторі залишаються високими, попри економічно вигідні шляхи їх скорочення

У 2024 році нафтогазова промисловість залишилася головним джерелом викидів метану, попри існування економічно обґрунтованих технологій для їх зменшення. Успішне зниження викидів потребує більшої прозорості, нових інвестицій та міжнародного партнерства.

Метан: ключова загроза та втрачені можливості

У 2024 році сумарні глобальні викиди метану, пов’язані з видобутком, транспортуванням і споживанням викопного палива, склали близько 120 млн тонн.

  • Понад 65% викидів (приблизно 80 млн тонн) припадало на активні операції у нафтовидобутку та газовій галузі.
  • Ще 35 млн тонн – на вугільну промисловість.
  • Окремо зафіксовано 8 млн тонн від закинутих свердловин і шахт.

Попри посилення глобальних ініціатив, таких як Global Methane Pledge, Oil and Gas Decarbonization Charter та OGMP 2.0, досі половина галузі не має цілей досягнення нульових викидів метану. До того ж, найбільші емітенти не долучилися до глобальних зобов’язань.

Економічна доцільність і бар’єри

Близько 40% викидів у 2024 році можна було уникнути шляхом застосування доступних технологій із нормативною прибутковістю понад 15%. Це перевищує звичні пороги окупності, які застосовуються нафтовими компаніями при капітальних інвестиціях.

  • Деякі технології мають високі стартові витрати та потребують додаткової інфраструктури для транспортування уловленого газу.
  • Багато рішень здатні окупитися менш ніж за рік.

Однак компанії часто уникають інвестування, навіть за вигідних умов. Серед основних причин:

  • Недооцінка масштабів проблеми або відсутність інформації про технологічні рішення.
  • Конкуренція з іншими пріоритетами у бюджетах компаній.
  • Поділ відповідальності та вигод: власники обладнання або газу можуть не мати прямої фінансової зацікавленості в зниженні викидів.
  • Складність залучення капіталу, особливо у країнах, що розвиваються.
  • Обмежений доступ до персоналу та сервісів для реалізації проєктів.

Потреба у зовнішній підтримці

У випадках високої вартості рішень та браку фінансування може знадобитися зовнішня підтримка. Наприклад:

  • Існує фонд Global Flaring and Methane Reduction (GFMR) під егідою Світового банку.
  • Проте загальний обсяг зовнішнього фінансування скорочення метану в нафтовому секторі поки що менше 1 млрд доларів США.
  • Це лише частина необхідних інвестицій, однак вона здатна сприяти залученню більшого обсягу приватного капіталу.

Зниження викидів метану — один із найшвидших та найдоступніших способів обмеження глобального потепління. Необхідна лише політична воля та фокус на вигідних рішеннях.

Джерело: Terminal
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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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