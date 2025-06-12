Греція відкрила першу станцію заправки воднем — H₂ наразі імпортується з Австрії, але місцеве виробництво стартує у 2026 році.
Потужність та майбутній розвиток
- Starter phase 30 MW — перша черга проєкту біля Коринфського нафтопереробного заводу, яку планують запустити наступного року, згодом — до 50 MW
- Станція для легкових і важких транспортних засобів, інвестиція — €3 млн, 50 % фінансування – коштом EU Connecting Europe Facility
- Імпорт H₂ з Австрії (Wien Energie через Coral Gas), задля забезпечення потреб до старту місцевого виробництва у 2026 році
- ТРІЄRES програма EU сприяє поширенню використання водню в транспорті: муніципалітет Лутракі та транспорт Агори Афін (OSY) планують закупівлю водневих автобусів
- Паралельно готується будівництво двох нових станцій — в Акраті та Тріасіо, з підтвердженим фінансуванням
- Metacon AB уклала контракт на додатковий 20 MW для завершення 50 MW електролізера в Коринфі:contentReference[oaicite:3]{index=3}
- Європейська комісія виділила €111,7 млн на підтримку «зеленого водню» від Motor Oil Hellas:contentReference[oaicite:
- Проєкт TRIERES передбачає створення «водневої долини» — мережі заправок, транспортної та промислової інфраструктури водню:
“A milestone for green mobility in Greece … this event marks a strategic leap towards decarbonised transport and clean fuel infrastructure in Southeastern Europe.”, — зазначив генеральний директор Hydrogen Europe Jorgo Chatzimarkakis:contentReference[oaicite:6]{index=6}
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За матеріалами:
Hydrogen Insight,
PetrolPlaza,
EnergyNews.pro,
HydrogenEurope,
TRIERES project
Додаткові джерела інформації:
FuelCellsWorks,
QC Intel