JP Morgan очікує Brent по $60, але попереджає про можливий сплеск до $130

Обновлено: Июнь 13, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

JP Morgan очікує Brent по $60, але попереджає про можливий сплеск до $130

 

Інвестиційний банк зберігає базовий прогноз попри загрозу блокади Ормузької протоки

  • JP Morgan залишає без змін базовий прогноз на 2025 рік — $60–65 за барель Brent, навіть в умовах геополітичної нестабільності.
  • Найгірший сценарій, за оцінками банку, передбачає зростання цін до $120–130 у разі військового конфлікту і блокування Ормузької протоки, через яку проходить понад 20% світового експорту нафти.
  • На момент публікації Brent торгувався на рівні $69.54, WTI — $68.07, що на $4 вище червневої оцінки JP Morgan у $66 за барель.

Ключові фактори ризику

  • МАГАТЕ 12 червня офіційно визнало Іран порушником зобов’язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї — вперше за 20 років.
  • 15 червня мають розпочатись непрямі переговори між США та Іраном в Омані, але Ізраїль розглядає можливість односторонньої військової операції проти іранських ядерних об’єктів.
  • США евакуювали неосновний персонал зі своїх диппредставництв у регіоні.

«Ми залишаємося прихильниками дипломатії, однак ринок повинен враховувати потенційні ризики перебоїв у постачанні, особливо з Ірану, який експортує близько 2,1 млн барелів на добу», — JP Morgan.

Ринковий баланс: попит і запаси

  • Ціни підтримуються літнім попитом і низькими запасами в США.
  • Однак восени очікується тиск на ціни через макроекономічні ризики та зростання поставок з боку ОПЕК+.
  • На 2026 рік JP Morgan прогнозує середню ціну Brent на рівні $60.

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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