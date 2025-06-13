JP Morgan очікує Brent по $60, але попереджає про можливий сплеск до $130

Інвестиційний банк зберігає базовий прогноз попри загрозу блокади Ормузької протоки
- JP Morgan залишає без змін базовий прогноз на 2025 рік — $60–65 за барель Brent, навіть в умовах геополітичної нестабільності.
- Найгірший сценарій, за оцінками банку, передбачає зростання цін до $120–130 у разі військового конфлікту і блокування Ормузької протоки, через яку проходить понад 20% світового експорту нафти.
- На момент публікації Brent торгувався на рівні $69.54, WTI — $68.07, що на $4 вище червневої оцінки JP Morgan у $66 за барель.
Ключові фактори ризику
- МАГАТЕ 12 червня офіційно визнало Іран порушником зобов’язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї — вперше за 20 років.
- 15 червня мають розпочатись непрямі переговори між США та Іраном в Омані, але Ізраїль розглядає можливість односторонньої військової операції проти іранських ядерних об’єктів.
- США евакуювали неосновний персонал зі своїх диппредставництв у регіоні.
«Ми залишаємося прихильниками дипломатії, однак ринок повинен враховувати потенційні ризики перебоїв у постачанні, особливо з Ірану, який експортує близько 2,1 млн барелів на добу», — JP Morgan.
Ринковий баланс: попит і запаси
- Ціни підтримуються літнім попитом і низькими запасами в США.
- Однак восени очікується тиск на ціни через макроекономічні ризики та зростання поставок з боку ОПЕК+.
- На 2026 рік JP Morgan прогнозує середню ціну Brent на рівні $60.
Джерело: Terminal