Кредити для SAF пережили “Big Beautiful Bill” Трампа попри масштабні скорочення фінансування
Попри різке урізання фінансування федеральних програм, виробники стійкого авіаційного пального (SAF) у США залишаються впевненими, що податкові пільги за програмою «45Z» збережуться, принаймні частково, навіть після ухвалення «Великого прекрасного закону» адміністрації Трампа.
Фінансові ризики для екологічного авіапального
- 45Z — ключова податкова ініціатива, яка забезпечує підтримку виробництва SAF у США та стимулює інвесторів у галузі відновлюваної енергії.
- Президент США Дональд Трамп просуває масштабний законодавчий пакет, який скорочує витрати на низку екологічних і соціальних програм.
- Скорочення федерального фінансування вже відчувається учасниками ринку SAF, які попереджають про можливу втрату конкурентних переваг.
- Виробники SAF у США зберігають обережний оптимізм, сподіваючись на збереження щонайменше часткового фінансування за схемою «45Z».
«Скасування цієї податкової пільги створить додаткові бар’єри для переходу до чистих видів пального в авіації. Ми вже фіксуємо сповільнення інвестицій», — заявив один із представників провідного SAF-виробника у США.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Energy Intelligence