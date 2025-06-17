Обновлено: Июнь 17, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Кредити для SAF пережили “Big Beautiful Bill” Трампа попри масштабні скорочення фінансування

Попри різке урізання фінансування федеральних програм, виробники стійкого авіаційного пального (SAF) у США залишаються впевненими, що податкові пільги за програмою «45Z» збережуться, принаймні частково, навіть після ухвалення «Великого прекрасного закону» адміністрації Трампа.

Фінансові ризики для екологічного авіапального

  • 45Z — ключова податкова ініціатива, яка забезпечує підтримку виробництва SAF у США та стимулює інвесторів у галузі відновлюваної енергії.
  • Президент США Дональд Трамп просуває масштабний законодавчий пакет, який скорочує витрати на низку екологічних і соціальних програм.
  • Скорочення федерального фінансування вже відчувається учасниками ринку SAF, які попереджають про можливу втрату конкурентних переваг.
  • Виробники SAF у США зберігають обережний оптимізм, сподіваючись на збереження щонайменше часткового фінансування за схемою «45Z».

«Скасування цієї податкової пільги створить додаткові бар’єри для переходу до чистих видів пального в авіації. Ми вже фіксуємо сповільнення інвестицій», — заявив один із представників провідного SAF-виробника у США.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Energy Intelligence

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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