Honeywell, Johnson Matthey та інші об’єднують зусилля для здешевлення SAF-технологій

Обновлено: Июнь 17, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Honeywell, Johnson Matthey та інші об’єднують зусилля для здешевлення SAF-технологій

Провідні гравці у сфері SAF створили альянс для зменшення витрат і прискорення запуску синтетичного авіаційного пального на основі Fischer-Tropsch.

Єдиний SAF-хаб від технологічних гігантів

  • Honeywell, Johnson Matthey, Gidara Energy та Samsung E&A об’єднали зусилля для створення єдиного рішення з виробництва SAF.
  • Новий альянс зосереджений на вдосконаленні Fischer-Tropsch технології, яка дозволяє виробляти синтетичне паливо з різної сировини.
  • Скорочення термінів: рішення дозволяє зменшити шлях від техніко-економічного обґрунтування до першого виробництва SAF більш ніж на 15%.
  • Зниження інвестиційних витрат — до 10% завдяки модульній конструкції та оптимізації процесів.

Ключові учасники альянсу

  • Johnson Matthey — розробник каталітичних систем, який уже співпрацював з Honeywell над створенням технологій methanol-to-jet і здешевлення FT-процесу.
  • Honeywell — постачальник обладнання для нафтопереробки, з багаторічним досвідом у виробництві авіапального.
  • Gidara Energy — спеціалізується на газифікації і забезпечує технологічну гнучкість щодо сировини.
  • Samsung E&A — забезпечує експертизу в галузі інжинірингу, постачання й будівництва (EPC).

«Інтеграція рішень та модульний підхід дозволять прискорити запуск SAF-виробництва та зробити його більш економічним», — прокоментував один з учасників альянсу.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Energy Intelligence

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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