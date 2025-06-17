Honeywell, Johnson Matthey та інші об’єднують зусилля для здешевлення SAF-технологій

Провідні гравці у сфері SAF створили альянс для зменшення витрат і прискорення запуску синтетичного авіаційного пального на основі Fischer-Tropsch.
Єдиний SAF-хаб від технологічних гігантів
- Honeywell, Johnson Matthey, Gidara Energy та Samsung E&A об’єднали зусилля для створення єдиного рішення з виробництва SAF.
- Новий альянс зосереджений на вдосконаленні Fischer-Tropsch технології, яка дозволяє виробляти синтетичне паливо з різної сировини.
- Скорочення термінів: рішення дозволяє зменшити шлях від техніко-економічного обґрунтування до першого виробництва SAF більш ніж на 15%.
- Зниження інвестиційних витрат — до 10% завдяки модульній конструкції та оптимізації процесів.
Ключові учасники альянсу
- Johnson Matthey — розробник каталітичних систем, який уже співпрацював з Honeywell над створенням технологій methanol-to-jet і здешевлення FT-процесу.
- Honeywell — постачальник обладнання для нафтопереробки, з багаторічним досвідом у виробництві авіапального.
- Gidara Energy — спеціалізується на газифікації і забезпечує технологічну гнучкість щодо сировини.
- Samsung E&A — забезпечує експертизу в галузі інжинірингу, постачання й будівництва (EPC).
«Інтеграція рішень та модульний підхід дозволять прискорити запуск SAF-виробництва та зробити його більш економічним», — прокоментував один з учасників альянсу.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Energy Intelligence