Огляд енергетичних товарних ринків – травень 2025

У травні 2025 року індекс цін на енергоносії знизився вчетверте поспіль, втративши 4,4% у місячному вимірі, що відображає зниження цін на нафту та газ у США, попри зростання на вугілля та газ у Європі. За даними Світового банку та OPEC індекс цін на енергоресурси знижувався четвертий місяць поспіль і в травні впав на 4,4% порівняно з квітнем.
Зниження пояснюється падінням середніх цін на нафту і природний газ у США, частково компенсоване зростанням цін на вугілля в Австралії та США, а також газ у Європі. У річному вимірі індекс втратив 18,1%, головним чином через падіння цін на австралійське вугілля і нафту, хоча зростання цін на американське вугілля, природний газ у США та ЄС пом’якшило цей спад.
Таблиця 1 – Ціни на енергоносії
|Товар
|Одиниця
|Бер 25
|Квіт 25
|Трав 25
|Зміна, м/м (%)
|Зміна, р/р (%)
|2024
|2025
|Енергетичний індекс*
|Індекс
|95.1
|87.9
|84.1
|-4.4
|-18.1
|104.0
|93.9
|Вугілля, Австралія
|дол./boe
|9.9
|9.4
|10.0
|5.9
|-26.5
|12.6
|10.2
|Вугілля, США
|дол./boe
|6.7
|6.9
|6.9
|0.5
|4.9
|6.6
|6.8
|Нафта, середня
|дол./барель
|70.7
|65.9
|62.7
|-4.8
|-23.0
|82.2
|70.3
|Природний газ, США
|дол./boe
|22.3
|18.4
|16.9
|-8.4
|46.2
|11.0
|20.5
|Природний газ, Європа
|дол./boe
|71.6
|62.7
|63.1
|0.6
|15.2
|49.2
|71.9
* Індекс цін на енергетичні товари Світового банку (2010 = 100). Джерела: Світовий банк і ОПЕК.
Ціни на австралійське вугілля у травні відновилися після шести місяців падіння, зростаючи на 5,9% м/м. Зростання підтримано попитом з Азії, особливо з Китаю та Індії, а також перебоями в поставках через погодні умови в Австралії. В ЄС ціни підтримувалися сезонним поповненням запасів перед зростанням попиту влітку. У річному вимірі ціни впали на 26,5%.
У США ціни на вугілля зросли вдруге поспіль, піднявшись на 0,5% м/м. Причинами стали інтерес з боку країн ЄС та стабільний внутрішній попит, який утримував ціни. У річному вимірі зростання склало 4,9%.
Середні ціни на нафту знижуються четвертий місяць поспіль. У травні зниження склало 4,8% м/м, на фоні песимістичних настроїв через глобальні макроекономічні ризики. У річному вимірі зниження склало 23,0%.
Ціни на природний газ (Henry Hub) в США знизилися третій місяць поспіль — на 8,4% м/м через м’яку погоду та низький попит на опалення. Водночас високі запаси підтримують пропозицію. Попри місячне зниження, ціни зросли на 46,2% у річному вимірі.
Середня ціна на майданчику TTF зросла на 0,6% у травні. Ріст підтримали обмежена пропозиція через технічне обслуговування в Норвегії та геополітична премія ризику. Водночас високі запаси (48,4% у травні проти 39,5% у квітні) та низький сезонний попит частково обмежили ріст. У річному вимірі ціни зросли на 15,2%.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC
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