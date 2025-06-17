Огляд енергетичних товарних ринків – травень 2025

Обновлено: Июнь 17, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Огляд енергетичних товарних ринків – травень 2025

У травні 2025 року індекс цін на енергоносії знизився вчетверте поспіль, втративши 4,4% у місячному вимірі, що відображає зниження цін на нафту та газ у США, попри зростання на вугілля та газ у Європі. За даними Світового банку та OPEC індекс цін на енергоресурси знижувався четвертий місяць поспіль і в травні впав на 4,4% порівняно з квітнем.

Зниження пояснюється падінням середніх цін на нафту і природний газ у США, частково компенсоване зростанням цін на вугілля в Австралії та США, а також газ у Європі. У річному вимірі індекс втратив 18,1%, головним чином через падіння цін на австралійське вугілля і нафту, хоча зростання цін на американське вугілля, природний газ у США та ЄС пом’якшило цей спад.

Таблиця 1 – Ціни на енергоносії

Товар Одиниця Бер 25 Квіт 25 Трав 25 Зміна, м/м (%) Зміна, р/р (%) 2024 2025
Енергетичний індекс* Індекс 95.1 87.9 84.1 -4.4 -18.1 104.0 93.9
Вугілля, Австралія дол./boe 9.9 9.4 10.0 5.9 -26.5 12.6 10.2
Вугілля, США дол./boe 6.7 6.9 6.9 0.5 4.9 6.6 6.8
Нафта, середня дол./барель 70.7 65.9 62.7 -4.8 -23.0 82.2 70.3
Природний газ, США дол./boe 22.3 18.4 16.9 -8.4 46.2 11.0 20.5
Природний газ, Європа дол./boe 71.6 62.7 63.1 0.6 15.2 49.2 71.9

* Індекс цін на енергетичні товари Світового банку (2010 = 100). Джерела: Світовий банк і ОПЕК.

Ціни на австралійське вугілля у травні відновилися після шести місяців падіння, зростаючи на 5,9% м/м. Зростання підтримано попитом з Азії, особливо з Китаю та Індії, а також перебоями в поставках через погодні умови в Австралії. В ЄС ціни підтримувалися сезонним поповненням запасів перед зростанням попиту влітку. У річному вимірі ціни впали на 26,5%.

У США ціни на вугілля зросли вдруге поспіль, піднявшись на 0,5% м/м. Причинами стали інтерес з боку країн ЄС та стабільний внутрішній попит, який утримував ціни. У річному вимірі зростання склало 4,9%.

Середні ціни на нафту знижуються четвертий місяць поспіль. У травні зниження склало 4,8% м/м, на фоні песимістичних настроїв через глобальні макроекономічні ризики. У річному вимірі зниження склало 23,0%.

Ціни на природний газ (Henry Hub) в США знизилися третій місяць поспіль — на 8,4% м/м через м’яку погоду та низький попит на опалення. Водночас високі запаси підтримують пропозицію. Попри місячне зниження, ціни зросли на 46,2% у річному вимірі.

Середня ціна на майданчику TTF зросла на 0,6% у травні. Ріст підтримали обмежена пропозиція через технічне обслуговування в Норвегії та геополітична премія ризику. Водночас високі запаси (48,4% у травні проти 39,5% у квітні) та низький сезонний попит частково обмежили ріст. У річному вимірі ціни зросли на 15,2%.

ДжерелоTerminal

За матеріаламиOPEC

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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