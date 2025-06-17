Трамп звільнив очільника ядерного регулятора в межах реформи енергетичного регулювання

Обновлено: Июнь 17, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Трамп звільнив очільника ядерного регулятора в межах реформи енергетичного регулювання

У США готуються до масштабного переформатування нагляду за ядерною енергетикою, що може змінити хід розвитку галузі та її глобальну конкурентоспроможність

16 червня 2025 року президент Дональд Трамп здійснив гучне кадрове рішення, звільнивши голову Комісії з ядерного регулювання США (NRC) Крістофера Генсона. Цей крок відкриває шлях до призначення нового керівництва з більш м’якими підходами до регуляції.

Комісія NRC, яка здійснює нагляд за 94 комерційними ядерними реакторами в США та розглядає нові проєкти, включно з малими модульними реакторами (SMR), є ключовим органом у забезпеченні енергетичної безпеки та переходу до чистої енергетики.

Як повідомляє NPR, адміністрація Трампа планує використати ситуацію для прискорення процесів ліцензування, зниження регуляторного навантаження та пришвидшення впровадження передових ядерних технологій, що відповідає загальній стратегії енергетичної домінації.

Критики Генсона вважають, що він дотримувався надто обережної, ризиконейтральної стратегії, яка могла стримувати приватні інвестиції. Натомість союзники Трампа очікувано виступають за лібералізацію правил задля посилення конкурентоспроможності США на світовому ринку реакторів, де домінують російська «Росатом» і південнокорейська KHNP.

Ці зміни також можуть вплинути на позиції США в переговорах щодо ланцюгів постачання ядерного палива та збагаченого урану, особливо з огляду на напруженість у відносинах з Китаєм.

Найбільші технологічні компанії — Meta, Microsoft та Amazon — уважно стежать за ситуацією, адже все більше покладаються на довгострокові контракти на ядерну енергію для підтримки роботи центрів обробки даних на базі ШІ. Очікується, що кадрові зміни можуть пришвидшити схвалення проєктів нових реакторів та вплинути на ринкові горизонти.

Ринок уже реагує. На початку червня компанія Constellation Energy уклала з Meta угоду на 20 років на постачання 1121 МВт електроенергії, що включає $13,5 млн щорічних податкових надходжень, пов’язаних із продовженням ліцензії. Водночас Amazon Web Services (AWS) оновила договір з Talen Energy, забезпечивши до 1920 МВт до 2042 року, включно з підтримкою майбутніх SMR-проєктів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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