Попит на SAF перевищить потенціал HEFA після 2030 року — SkyNRG

Глобальний ринок стійкого авіаційного пального (SAF) наближається до межі можливостей виробництва за технологією HEFA: за прогнозом SkyNRG і ICF, вже після 2030 року цього ресурсу буде недостатньо. Аналітики закликають до негайного розширення державної підтримки альтернативних технологій.
Потреба в диверсифікації SAF-джерел посилюється
- Голландська компанія SkyNRG оприлюднила п’ятий щорічний огляд ринку SAF, підготовлений спільно з консалтинговою фірмою ICF.
- Попит на SAF перевищить потенціал HEFA незабаром після 2030 року — основна сировина (використана кулінарна олія та інші жири) має обмежену доступність.
- У звіті проаналізовано перспективи до 2050 року, підкреслюючи потребу в довгостроковому бачення.
- HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) є нині домінуючим методом виробництва SAF, але має фізичні обмеження щодо обсягів.
Щоб утримати динаміку зростання SAF, необхідні стійкі політичні рамки та цільова підтримка оффтейкерів, технологічних розробників та інфраструктурних гравців.
Маартен ван Дейк, генеральний директор SkyNRG, зазначив, що політика повинна охоплювати весь ланцюг створення вартості, щоб забезпечити ріст сектору у довгостроковій перспективі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Energy Intelligence Group