Експорт етана зі США досяг майже п’ятирічного мінімуму на початку червня через введення ліцензійних обмежень на постачання до китайських компаній

Обновлено: Июнь 20, 2025. Тэги: , ,

Обсяги експорту скоротилися: за тиждень до 26 травня завантажено близько 198 000 бар/д етана, що значно менше проти 410 000 бар/д тижнем раніше та 547 000 бар/д у 2024 році

Введення ліцензійних вимог — реакція BIS на ймовірне «недопустиме ризиковане» військове використання етана та бутану. Наслідком стало падіння цін та стійка ідзілізація флота VLEC, але ринок очікує, що обмеження будуть тимчасовими через торговельні переговори США та Китаю у Лондоні.

Попри скорочення, сезонне зростання цін на природний газ на узбережжі Мексиканської затоки та очікуване вирішення конфлікту сприяли частковому відновленню котирувань після 10 червня.

Китай, який у 2024 році поглинув приблизно 47 % експортованого зі США етана, має значний інтерес у швидкому вирішенні питання. За відсутності постачання компанії можуть переключитися на LPG або нафту як альтернативне джерело сировини, однак через інвестиції в VLEC та crackers, змінювати їх невигідно.

Аналітики також попереджають, що якщо ліцензійна політика затягнеться, можливі надлишки етана в США знищать ринкові баланси: постачальники можуть скоротити виробництво в супутниках, впливаючи на роботу сланцевих операторів та LNG-ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus Media, EIA Short‑Term Energy Outlook (June 2025), Reuters

Замовити тижневий звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 137)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: