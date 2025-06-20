Експорт етана зі США досяг майже п’ятирічного мінімуму на початку червня через введення ліцензійних обмежень на постачання до китайських компаній

Обсяги експорту скоротилися: за тиждень до 26 травня завантажено близько 198 000 бар/д етана, що значно менше проти 410 000 бар/д тижнем раніше та 547 000 бар/д у 2024 році

Введення ліцензійних вимог — реакція BIS на ймовірне «недопустиме ризиковане» військове використання етана та бутану. Наслідком стало падіння цін та стійка ідзілізація флота VLEC, але ринок очікує, що обмеження будуть тимчасовими через торговельні переговори США та Китаю у Лондоні.

Попри скорочення, сезонне зростання цін на природний газ на узбережжі Мексиканської затоки та очікуване вирішення конфлікту сприяли частковому відновленню котирувань після 10 червня.

Китай, який у 2024 році поглинув приблизно 47 % експортованого зі США етана, має значний інтерес у швидкому вирішенні питання. За відсутності постачання компанії можуть переключитися на LPG або нафту як альтернативне джерело сировини, однак через інвестиції в VLEC та crackers, змінювати їх невигідно.

Аналітики також попереджають, що якщо ліцензійна політика затягнеться, можливі надлишки етана в США знищать ринкові баланси: постачальники можуть скоротити виробництво в супутниках, впливаючи на роботу сланцевих операторів та LNG-ринку.

За матеріалами: Argus Media, EIA Short‑Term Energy Outlook (June 2025), Reuters