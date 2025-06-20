Ціни на дизель зашкалюють через ескалацію на Близькому Сході та напруженість у світовому енергетичному секторі

Обновлено: Июнь 20, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Ціни на дизель зашкалюють через ескалацію на Близькому Сході та напруженість у світовому енергетичному секторі

Глобальні ціни на дизель сягнули максимумів з огляду на конфлікт Ізраїлю та іранські загрози, що пришвидшило зростання котирувань, а також викликану цим волатильність опосередковано вплинула на газовий ринок.

Факти, які варто знати

  • Ціни на дизель в світі зросли на ~15 % починаючи з 13 червня, що перевищує темпи зростання сирої нафти (≈10 %) з того ж періоду
  • Розрив між дизельним і нафтовим спредом — найвищий з 2023 року, а маржа нафтопереробників у Європі — 14‑місячний максимум
  • Зростання ставок на морські перевезення через Перську затоку — +40 % з 13 червня, що спричинює додатковий тиск на логістику енергоресурсів
  • Попит на природний газ посилився через велику спеку у США; запаси газу в сховищах на 13 червня становили 2 802 млрд куб. футів, що лише +95 млрд куб. футів за тиждень, але в межах історичних значень
  • Інвестиційна аналітика з «Investing.com» відзначає значне прискорення дизельного ринку порівняно з бензином

Аналіз ситуації

  • Геополітична напруга у Перській затоці — збиття безпекових ризиків навколо нафтового та дизельного постачання — підвищує цінову чутливість ринку
  • Нафтопереробні підприємства отримують прибутки від високих марж, але швидкі коливання підсилюють небезпеку обмежень поставок
  • Сильна спека в Північній Америці стимулює попит на природний газ через активне використання кондиціонування

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, Investing.com

Додаткові джерела інформації: Investing.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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