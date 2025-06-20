Ціни на дизель зашкалюють через ескалацію на Близькому Сході та напруженість у світовому енергетичному секторі

Глобальні ціни на дизель сягнули максимумів з огляду на конфлікт Ізраїлю та іранські загрози, що пришвидшило зростання котирувань, а також викликану цим волатильність опосередковано вплинула на газовий ринок.
Факти, які варто знати
- Ціни на дизель в світі зросли на ~15 % починаючи з 13 червня, що перевищує темпи зростання сирої нафти (≈10 %) з того ж періоду
- Розрив між дизельним і нафтовим спредом — найвищий з 2023 року, а маржа нафтопереробників у Європі — 14‑місячний максимум
- Зростання ставок на морські перевезення через Перську затоку — +40 % з 13 червня, що спричинює додатковий тиск на логістику енергоресурсів
- Попит на природний газ посилився через велику спеку у США; запаси газу в сховищах на 13 червня становили 2 802 млрд куб. футів, що лише +95 млрд куб. футів за тиждень, але в межах історичних значень
- Інвестиційна аналітика з «Investing.com» відзначає значне прискорення дизельного ринку порівняно з бензином
Аналіз ситуації
- Геополітична напруга у Перській затоці — збиття безпекових ризиків навколо нафтового та дизельного постачання — підвищує цінову чутливість ринку
- Нафтопереробні підприємства отримують прибутки від високих марж, але швидкі коливання підсилюють небезпеку обмежень поставок
- Сильна спека в Північній Америці стимулює попит на природний газ через активне використання кондиціонування
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, Investing.com
Додаткові джерела інформації: Investing.com