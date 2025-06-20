Світові нафтові гіганти опинилися на порозі епохи занепаду

Найбільші нафтові компанії світу визнають: попит на нафту досягне піку у найближчі роки, однак відповідь галузі — фрагментована, а спроби трансформації мають обмежений успіх.
Ринок у пошуках майбутнього
- Індекс S&P Global Oil, який відстежує 120 провідних нафтових компаній, не демонструє зростання з 2015 року.
- Різке зростання популярності електромобілів у Китаї стало шоком для нафтової галузі, змусивши багато компаній визнати майбутній пік видобутку.
- Shell, BP, TotalEnergies та інші мають різні стратегії переходу, від згортання «зелених» ініціатив до нарощування газових потужностей.
«Без сумніву, це західна галузь. Можна сперечатися, наскільки далеко той захід, але компаніям варто це усвідомити — і вони вже починають усвідомлювати», — Пол Гуден, керівник напряму природних ресурсів в інвесткомпанії Ninety One
Американська і європейська моделі — дві паралельні стратегії
- ExxonMobil не очікує зниження попиту до 2050 року та розширює видобуток.
- Equinor (Норвегія) планує підтримувати рівень видобутку до 2035 року, бурячи ~100 свердловин на рік.
- BP переосмислює попередні обіцянки скорочення і націлена на незначне зростання видобутку до 2030 року.
«Попит на нафту не зникне миттєво — його підтримають авіація, судноплавство, нафтохімія, автотранспорт в країнах, що розвиваються. Особливо якщо політики змістять фокус з кліматичних амбіцій на енергетичну безпеку», — Ласло Варро, директор із стратегічного планування Shell
Газ — компромісна опора для енергетичних гігантів
- Газова генерація зберігає позиції як «мостова технологія» для декарбонізації в Азії.
- Захоплення та зберігання CO₂ (CCS) — майбутній ринок для Shell, поряд з біопаливом та воднем.
Невдалі спроби «зеленого» перезапуску
- Shell та BP скоротили проєкти у відновлюваній енергетиці через нерентабельність.
- TotalEnergies та Eni демонструють успіхи у поєднанні нових напрямів із прибутковими бізнесами (АЗС, газові потужності тощо).
Консолідація як стратегія виживання
- Поглинання та злиття замінюють органічне зростання — гравці шукають синергії, аби не «зменшуватись на очах інвесторів».
«Замість буріння в землі — буріння на Уолл-стріт. Ми станемо свідками хвилі злиттів і поглинань», — Пол Гуден
Прогноз глобального попиту на нафту (млн барелів/день)
- 2023: 99.1
- 2030: 101.7
- 2035: 99.1
- 2050: 93.1
Джерело: Terminal
За матеріалами: Financial Times