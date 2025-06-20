Світові нафтові гіганти опинилися на порозі епохи занепаду

Обновлено: Июнь 20, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Світові нафтові гіганти опинилися на порозі епохи занепаду

Найбільші нафтові компанії світу визнають: попит на нафту досягне піку у найближчі роки, однак відповідь галузі — фрагментована, а спроби трансформації мають обмежений успіх.

Ринок у пошуках майбутнього

  • Індекс S&P Global Oil, який відстежує 120 провідних нафтових компаній, не демонструє зростання з 2015 року.
  • Різке зростання популярності електромобілів у Китаї стало шоком для нафтової галузі, змусивши багато компаній визнати майбутній пік видобутку.
  • Shell, BP, TotalEnergies та інші мають різні стратегії переходу, від згортання «зелених» ініціатив до нарощування газових потужностей.

«Без сумніву, це західна галузь. Можна сперечатися, наскільки далеко той захід, але компаніям варто це усвідомити — і вони вже починають усвідомлювати», — Пол Гуден, керівник напряму природних ресурсів в інвесткомпанії Ninety One

Американська і європейська моделі — дві паралельні стратегії

  • ExxonMobil не очікує зниження попиту до 2050 року та розширює видобуток.
  • Equinor (Норвегія) планує підтримувати рівень видобутку до 2035 року, бурячи ~100 свердловин на рік.
  • BP переосмислює попередні обіцянки скорочення і націлена на незначне зростання видобутку до 2030 року.

«Попит на нафту не зникне миттєво — його підтримають авіація, судноплавство, нафтохімія, автотранспорт в країнах, що розвиваються. Особливо якщо політики змістять фокус з кліматичних амбіцій на енергетичну безпеку», — Ласло Варро, директор із стратегічного планування Shell

Газ — компромісна опора для енергетичних гігантів

  • Газова генерація зберігає позиції як «мостова технологія» для декарбонізації в Азії.
  • Захоплення та зберігання CO₂ (CCS) — майбутній ринок для Shell, поряд з біопаливом та воднем.

Невдалі спроби «зеленого» перезапуску

  • Shell та BP скоротили проєкти у відновлюваній енергетиці через нерентабельність.
  • TotalEnergies та Eni демонструють успіхи у поєднанні нових напрямів із прибутковими бізнесами (АЗС, газові потужності тощо).

Консолідація як стратегія виживання

  • Поглинання та злиття замінюють органічне зростання — гравці шукають синергії, аби не «зменшуватись на очах інвесторів».

«Замість буріння в землі — буріння на Уолл-стріт. Ми станемо свідками хвилі злиттів і поглинань», — Пол Гуден

Прогноз глобального попиту на нафту (млн барелів/день)

  • 2023: 99.1
  • 2030: 101.7
  • 2035: 99.1
  • 2050: 93.1

Джерело: Terminal

За матеріалами: Financial Times

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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