Попит на нафту на Близькому Сході у 2026 році досягне в середньому 9,1 млн барелів на добу — OPEC

У березні 2025 року попит на нафту в регіоні Близького Сходу виріс на 218 тис. барелів на добу у річному вимірі, демонструючи активізацію енергетичного, транспортного та нафтохімічного секторів. Найбільший внесок забезпечили Ірак і Саудівська Аравія.

Попит на нафту на Близькому Сході продовжує зростати: акцент на транспорт, нафтохімію та енергетику

У березні 2025 року попит на нафту на Близькому Сході виріс на 218 тис. барелів на добу (тб/д) у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, що значно перевищує приріст у 10 тб/д у лютому. Основними драйверами зростання стали Ірак (+107 тб/д) та Саудівська Аравія (+106 тб/д), тоді як Кувейт (-34 тб/д) та ОАЕ (-21 тб/д) зафіксували зниження.

Сегмент «інших продуктів», зокрема прямого спалювання нафти, виріс на 152 тб/д у річному обчисленні — значне покращення після зниження на 25 тб/д у попередньому місяці. Це пояснюється зростанням попиту з боку енергетичних секторів Іраку та Саудівської Аравії.

У сфері нафтохімії, попит на LPG/NGLs виріс на 16 тб/д (порівняно з +45 тб/д у лютому), тоді як споживання нафти нафтового бензину (нафти) залишилось на рівні минулого року. Серед транспортних палив, споживання бензину зросло на 38 тб/д, дизпального — на 4 тб/д, тоді як попит на авіаційне паливо знизився на 22 тб/д. Попит на мазут (residual fuel oil) відновився — +29 тб/д після лютневого обвалу на 174 тб/д.

Короткострокові перспективи

Економічна активність у регіоні залишається стійкою завдяки розвитку неенергетичних секторів, що підтримують диверсифікацію економіки. Очікується, що нові мита США не матимуть суттєвого впливу на регіон, враховуючи виключення для нафти й газу, а також обмежену торгівлю з США. Туризм та мобільність залишаються активними, а попит на бензин, дизпальне і авіаційне паливо буде ключовим рушієм зростання споживання нафти — очікується приріст у 3 кварталі 2025 року на 181 тб/д у річному обчисленні.

На 2025 рік прогнозується збереження високого попиту на основні нафтопродукти, включаючи LPG/NGLs та нафту, за рахунок збільшення нафтохімічних потужностей. Також очікується зростання попиту на транспортні види пального — бензин, дизель, авіаційне паливо — через активну мобільність населення та авіаперевезення. Попит на дизель у Саудівській Аравії додатково підтримає будівельна активність. Загалом, попит на нафту в регіоні у 2025 році зросте на 136 тб/д, досягнувши 9,0 млн барелів на добу. Основний приріст — за рахунок Іраку, Саудівської Аравії та ОАЕ.

Прогноз на 2026 рік

У 2026 році зростання ВВП у регіоні залишиться підтриманим неенергетичними секторами та державними інфраструктурними інвестиціями. На тлі високої активності в нафтохімії та стабільного попиту на паливо, прогнозується зростання споживання нафти на 143 тб/д у річному вимірі. Серед продуктів основним драйвером стане LPG/NGLs — +45 тб/д. Бензин і дизель додадуть приблизно 60 та 30 тб/д відповідно, авіаційне паливо — +20 тб/д, нафтовий бензин — +15 тб/д. Категорія «інші продукти» залишиться слабкою через високий базовий рівень 2025 року, а мазут зросте лише на 5 тб/д.

Загалом, очікується, що попит на нафту на Близькому Сході у 2026 році досягне в середньому 9,1 млн барелів на добу.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OPEC