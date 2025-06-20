Домінування Non-OPEC+ у зростанні постачання нафти залишится до 2030 року — прогноз EIA

Обновлено: Июнь 20, 2025. Тэги: , , , , ,

Домінування Non-OPEC+ у зростанні постачання нафти залишится до 2030 року — прогноз EIA

Світове постачання нафти на ринок, на відміну від потужностей, за прогнозами зросте на 4,1 млн барелів на добу — до 107,2 млн барелів на добу до 2030 року. Майже все зростання у 3,1 млн барелів на добу, прогнозоване для країн, що не входять до OPEC+, припадає на виробників із регіону Америки.

Non-OPEC+

Зростання видобутку сланцевої нафти (LTO) у США сповільнюється — до 2030 року обсяги зростуть лише на 360 тис. барелів на добу в порівнянні з 2024 роком. Натомість видобуток сланцевої нафти в Аргентині більш ніж подвоїться — з 400 тис. барелів на добу у 2024 році до 890 тис. до кінця десятиліття.

У Гаяні та Бразилії темпи зростання виробництва почнуть знижуватись після 2028 року через завершення санкціонованих проєктів. Тим часом нові LNG-проєкти у Катарі та розвиток газової галузі в Саудівській Аравії забезпечать додаткові обсяги зріджених нафтових газів (NGLs).

У сукупності ці фактори — разом із прогнозованим уповільненням попиту на нафту — зменшать потребу в нафті OPEC+ на 1,8 млн барелів на добу — з 41,6 млн барелів у 2024 році до 39,8 млн у 2030 році.

Видобуток OPEC+ і баланс ринку нафти

Видобуток нафти країнами OPEC+, включаючи NGL та конденсати, зросте на 1 млн барелів на добу з 2024 до 2030 року. У звіті EIA прогноз щодо OPEC+ базується на рівнях, оголошених 31 травня.

Вісім країн — Саудівська Аравія, росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Алжир, Оман і Казахстан — які у листопаді 2023 року добровільно скоротили видобуток на 2,2 млн барелів на добу, оголосили про відновлення 1,4 млн барелів до липня. Хоча не всі обсяги потраплять на ринок через компенсаторні плани, лише Саудівська Аравія має потенціал істотно наростити видобуток — приблизно на 180 тис. барелів на добу щомісяця з травня по липень.

Попри це, OPEC+ може бути складно відновити частку на ринку через стійке зростання постачання нафти з країн поза картелем у перші роки прогнозного періоду.

Зниження зростання Non-OPEC+ після 2028 року

Після 2028 року темпи зростання постачання з країн, що не входять до OPEC+, почнуть знижуватись через зменшення кількості нових проєктів. У звіті вказано, що додаткові 1,1 млн барелів на добу потенційного постачання з проєктів Non-OPEC+ (крім LTO), які ще не досягли остаточного інвестрішення (pre-FID), можуть вийти на ринок у 2028–2030 роках за умови швидкого затвердження.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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