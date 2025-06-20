Перспективи попиту на нафту в Північній Америці та Європі до 2030 року

Попит на нафту в Північній Америці та Європі скорочується, з ключовими змінами у споживанні бензину, LPG та авіапального. Електромобілі та ефективність автопарку відіграють дедалі більшу роль.

Розвиток попиту за регіонами

Скорочення попиту на нафту в Північній Америці та Європі на 1,3 млн барелів на добу

Попит на нафту в Північній Америці до кінця десятиліття становитиме 24 млн барелів на добу, з піковим рівнем близько 24,6 млн барелів у 2025 році. Споживання в регіоні знижуватиметься в середньому на 0,4% на рік (570 тис. барелів на добу). США, які споживають близько 80% нафти в регіоні, забезпечать основну частину скорочення, з меншими зниженнями в Канаді та Мексиці.

Попит на бензин скоротиться на 790 тис. барелів на добу у 2024–2030 роках через зростання кількості електромобілів, підвищення ефективності транспорту та стабільну частку дистанційної зайнятості. Водночас це менше, ніж прогнозоване у попередньому звіті Oil 2024 скорочення на 1,6 млн барелів на добу через зміну припущень щодо поширення електромобілів. Їх частка в продажах авто в США у 2030 році очікується на рівні 20%, замість раніше прогнозованих 55%.

Єдиними продуктами, що демонструють стабільне зростання в прогнозі 2024–2030 рр., є авіапальне/керосин (+180 тис. барелів/добу) і LPG/етан (+370 тис. барелів/добу). Зростання попиту на LPG/етан сповільниться до 1,7% на рік проти 4% у 2019–2024 роках через відсутність нових потужностей у нафтохімії.

Попит на нафту в Північній Америці за продуктами, 2019–2030 (млн барелів/добу)

Продукт 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ріст, % Зміна LPG/Етан 3.5 3.6 3.8 3.9 4.1 4.2 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 1.4% +0.4 Нафта 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.5% 0.0 Бензин 11.0 9.4 10.2 10.4 10.5 10.5 10.4 10.4 10.2 10.0 9.8 9.5 -1.6% -0.9 Авіапальне/Керосин 2.0 1.2 1.5 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 1.7% +0.2 Дизель 5.1 4.6 4.9 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 -0.6% -0.2 Мазут 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 -0.2% 0.0 Інші продукти 2.5 2.3 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 -0.3% 0.0 Всього 24.9 21.9 23.7 24.3 24.6 24.5 24.6 24.5 24.4 24.3 24.1 24.0 -0.4% -0.6

Європейський попит на нафту

Попит на нафту в Європі досягнув піку в 2022 році та скорочуватиметься на 730 тис. барелів на добу загалом, або приблизно на 120 тис. на рік. Найшвидше зниження буде в нафті та дизелі (до -2% на рік), через слабке зростання ВВП (1,5%) і заміну дизельних авто бензиновими. Попит на бензин знизиться лише на 50 тис. барелів/добу до 2030 року.

Згідно з даними Асоціації автовиробників ЄС, у 2024 році частка нових бензинових (33%) і дизельних (10,4%) авто склала менше половини продажів. Гібриди сягнули 31,4% ринку. Єдиними продуктами, що зростатимуть, будуть авіапальне (+1,2% щорічно) та LPG/етан (+0,8%), останній завдяки запуску нового заводу в Бельгії у 2026 році.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA