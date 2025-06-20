Перспективи попиту на нафту в Північній Америці та Європі до 2030 року

Попит на нафту в Північній Америці та Європі скорочується, з ключовими змінами у споживанні бензину, LPG та авіапального. Електромобілі та ефективність автопарку відіграють дедалі більшу роль.
Розвиток попиту за регіонами
Скорочення попиту на нафту в Північній Америці та Європі на 1,3 млн барелів на добу
Попит на нафту в Північній Америці до кінця десятиліття становитиме 24 млн барелів на добу, з піковим рівнем близько 24,6 млн барелів у 2025 році. Споживання в регіоні знижуватиметься в середньому на 0,4% на рік (570 тис. барелів на добу). США, які споживають близько 80% нафти в регіоні, забезпечать основну частину скорочення, з меншими зниженнями в Канаді та Мексиці.
Попит на бензин скоротиться на 790 тис. барелів на добу у 2024–2030 роках через зростання кількості електромобілів, підвищення ефективності транспорту та стабільну частку дистанційної зайнятості. Водночас це менше, ніж прогнозоване у попередньому звіті Oil 2024 скорочення на 1,6 млн барелів на добу через зміну припущень щодо поширення електромобілів. Їх частка в продажах авто в США у 2030 році очікується на рівні 20%, замість раніше прогнозованих 55%.
Єдиними продуктами, що демонструють стабільне зростання в прогнозі 2024–2030 рр., є авіапальне/керосин (+180 тис. барелів/добу) і LPG/етан (+370 тис. барелів/добу). Зростання попиту на LPG/етан сповільниться до 1,7% на рік проти 4% у 2019–2024 роках через відсутність нових потужностей у нафтохімії.
Попит на нафту в Північній Америці за продуктами, 2019–2030 (млн барелів/добу)
|Продукт
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|2027
|2028
|2029
|2030
|Ріст, %
|Зміна
|LPG/Етан
|3.5
|3.6
|3.8
|3.9
|4.1
|4.2
|4.4
|4.4
|4.5
|4.5
|4.6
|4.6
|1.4%
|+0.4
|Нафта
|0.3
|0.3
|0.3
|0.2
|0.2
|0.2
|0.2
|0.2
|0.2
|0.2
|0.2
|0.2
|1.5%
|0.0
|Бензин
|11.0
|9.4
|10.2
|10.4
|10.5
|10.5
|10.4
|10.4
|10.2
|10.0
|9.8
|9.5
|-1.6%
|-0.9
|Авіапальне/Керосин
|2.0
|1.2
|1.5
|1.8
|1.9
|2.0
|2.0
|2.0
|2.1
|2.1
|2.1
|2.2
|1.7%
|+0.2
|Дизель
|5.1
|4.6
|4.9
|5.1
|5.0
|4.9
|4.9
|4.9
|4.9
|4.8
|4.8
|4.8
|-0.6%
|-0.2
|Мазут
|0.5
|0.5
|0.6
|0.5
|0.4
|0.4
|0.4
|0.4
|0.4
|0.4
|0.4
|0.4
|-0.2%
|0.0
|Інші продукти
|2.5
|2.3
|2.4
|2.4
|2.3
|2.3
|2.3
|2.2
|2.2
|2.2
|2.2
|2.2
|-0.3%
|0.0
|Всього
|24.9
|21.9
|23.7
|24.3
|24.6
|24.5
|24.6
|24.5
|24.4
|24.3
|24.1
|24.0
|-0.4%
|-0.6
Європейський попит на нафту
Попит на нафту в Європі досягнув піку в 2022 році та скорочуватиметься на 730 тис. барелів на добу загалом, або приблизно на 120 тис. на рік. Найшвидше зниження буде в нафті та дизелі (до -2% на рік), через слабке зростання ВВП (1,5%) і заміну дизельних авто бензиновими. Попит на бензин знизиться лише на 50 тис. барелів/добу до 2030 року.
Згідно з даними Асоціації автовиробників ЄС, у 2024 році частка нових бензинових (33%) і дизельних (10,4%) авто склала менше половини продажів. Гібриди сягнули 31,4% ринку. Єдиними продуктами, що зростатимуть, будуть авіапальне (+1,2% щорічно) та LPG/етан (+0,8%), останній завдяки запуску нового заводу в Бельгії у 2026 році.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA