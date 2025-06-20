Ми не можемо допустити ситуації, коли внутрішній ринок буде змушений платити надвисоку ціну через зовнішній конфлікт. — Шіґеру Ішіба

Обновлено: Июнь 20, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Ми не можемо допустити ситуації, коли внутрішній ринок буде змушений платити надвисоку ціну через зовнішній конфлікт. — Шіґеру Ішіба

Уряд Японії анонсував превентивні заходи для обмеження зростання цін на бензин на тлі збройної напруги в регіоні Близького Сходу. Починаючи з 26 червня, середня роздрібна ціна по країні не перевищуватиме приблизно 175 єн за літр.

Позиція уряду

  • Прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба заявив, що уряд не допустить зростання середньої роздрібної ціни на бензин понад 175 єн (близько $1,20) за літр.
  • З 26 червня в дію вступають обмежувальні механізми, які мають запобігти різким стрибкам цін.
  • Ці заходи є відповіддю на ризики перебоїв постачання нафти з Близького Сходу.
  • У рамках діючої програми вже надано субсидію у 10 єн за літр для зменшення впливу зростання вартості енергоносіїв.

Енергетична вразливість Японії

  • Японія входить до G7, але понад 90% нафти імпортує з Близького Сходу.
  • Тому країна особливо чутлива до коливань цін на нафту на тлі геополітичної нестабільності.

Оцінки аналітиків

  • На думку аналітиків RBC Capital Markets, у разі ударів по нафтогазовій інфраструктурі регіону постачання з Близького Сходу може бути зірване.
  • Найбільший ризик для ринку — потенційне закриття Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світового експорту нафти.
  • За даними EIA, минулого року 69% усіх обсягів нафти через Ормуз було доставлено до Китаю, Індії, Японії та Південної Кореї.

Ми не можемо допустити ситуації, коли внутрішній ринок буде змушений платити надвисоку ціну через зовнішній конфлікт. — Шіґеру Ішіба, прем’єр-міністр Японії

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com

Додаткові джерела інформації: reuters.com, eia.gov

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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