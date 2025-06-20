Уряд Японії анонсував превентивні заходи для обмеження зростання цін на бензин на тлі збройної напруги в регіоні Близького Сходу. Починаючи з 26 червня, середня роздрібна ціна по країні не перевищуватиме приблизно 175 єн за літр.
Позиція уряду
- Прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба заявив, що уряд не допустить зростання середньої роздрібної ціни на бензин понад 175 єн (близько $1,20) за літр.
- З 26 червня в дію вступають обмежувальні механізми, які мають запобігти різким стрибкам цін.
- Ці заходи є відповіддю на ризики перебоїв постачання нафти з Близького Сходу.
- У рамках діючої програми вже надано субсидію у 10 єн за літр для зменшення впливу зростання вартості енергоносіїв.
Енергетична вразливість Японії
- Японія входить до G7, але понад 90% нафти імпортує з Близького Сходу.
- Тому країна особливо чутлива до коливань цін на нафту на тлі геополітичної нестабільності.
Оцінки аналітиків
- На думку аналітиків RBC Capital Markets, у разі ударів по нафтогазовій інфраструктурі регіону постачання з Близького Сходу може бути зірване.
- Найбільший ризик для ринку — потенційне закриття Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світового експорту нафти.
- За даними EIA, минулого року 69% усіх обсягів нафти через Ормуз було доставлено до Китаю, Індії, Японії та Південної Кореї.
Ми не можемо допустити ситуації, коли внутрішній ринок буде змушений платити надвисоку ціну через зовнішній конфлікт. — Шіґеру Ішіба, прем’єр-міністр Японії
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com
Додаткові джерела інформації: reuters.com, eia.gov