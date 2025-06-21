IEA: П’ятірка країн Америки поза ОПЕК+ продовжує нарощування нафтовидобутку

Обновлено: Июнь 21, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

IEA: П’ятірка країн Америки поза ОПЕК+ продовжує нарощування нафтовидобутку

США, Канада, Бразилія, Гаяна та Аргентина забезпечать третину світового постачання нафти до 2030 року. Країни Америки займають провідні позиції у загальному зростанні постачання нафти поза межами ОПЕК+ — на 3,1 млн барелів на добу у середньостроковій перспективі.

Прирост видобутку

 

Попри суттєве уповільнення темпів приросту, п’ятірка країн — США, Канада, Бразилія, Гаяна та Аргентина — зможе наростити видобуток ще на 2,8 млн барелів на добу до 2030 року. Їхній сукупний видобуток становитиме майже третину світового обсягу.

США залишаються головним джерелом приросту видобутку серед країн поза ОПЕК+, навіть попри стагнацію зростання легких сланцевих нафт (LTO). Канада посідає друге місце завдяки розширенню трубопровідної інфраструктури, що сприяє розвитку видобутку бітуму та приросту обсягів NGL з сланців.

Гаяна, завдяки проекту Stabroek Block під керівництвом ExxonMobil, впевнено рухається до амбітних цілей зростання. У сусідньому Суринамі очікується перший видобуток з блоку 58, яким опікується TotalEnergies, до кінця десятиліття.

На півдні Бразилія продовжує нарощувати видобуток, хоч і повільніше, ніж очікувалося раніше. Petrobras та інші великі нафтові компанії продовжують розгортання виробничих потужностей FPSO для видобутку в передсоляних резервуарах.

Зростання видобутку на Vaca Muerta в Аргентині отримає додатковий імпульс завдяки новим потужностям з транспортування та економічним реформам у країні.

Загальне постачання нафти поза ОПЕК+ (млн барелів на добу)
Регіон 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2024–30
OECD 29.9 30.7 31.0 31.2 31.2 31.1 30.9 +1.0
OECD Америка 26.3 27.0 27.3 27.7 27.8 27.8 27.9 +1.6
OECD Європа 3.2 3.3 3.3 3.1 3.1 2.9 2.7 -0.5
Не-OECD 17.5 17.9 18.2 18.5 19.1 19.2 18.8 +1.4
Не-OECD Америка 6.4 6.8 7.2 7.3 7.7 7.8 7.6 +1.2
Середній Схід 1.9 1.9 2.0 2.0 2.3 2.4 2.5 +0.6
Африка 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.4 2.3 -0.1
Світові біопалива 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 +0.7
Усього (не ОПЕК+) 53.2 54.5 55.4 55.9 56.7 56.7 56.3 +3.1

Примітка: OECD Америка без Мексики, яка враховується у даних по ОПЕК+. Дані включають нафту, конденсат, NGL, біопаливо, неконвенційне паливо.

На Близькому Сході Катар демонструє зростання обсягів супутніх рідин на фоні розширення проектів North Field East і South LNG. Виробництво біопалив у світі зросте на 680 тис. барелів на добу, причому 75% приросту припаде на країни поза OECD.

Останні відкриття в Намібії та Кот-д’Івуарі просуваються до стадії оцінки та розвідки. Невеликі виробники в Західній Африці також демонструють зростання, хоча в Анголі обсяги залишаються стабільними — нові проекти компенсують виснаження зрілих родовищ. Проєкт на озері Альберт в Уганді триває, перша нафта очікується у 2026 році.

Водночас в інших регіонах поза ОПЕК+ триває спад. Видобуток у Північному морі скорочується через відсутність нових схвалених проектів. У Азії (за винятком Китаю) спостерігається десятирічне зниження, оскільки компанії роблять ставку на природний газ. У країнах Південної Америки політичні ризики ускладнюють реалізацію нових енергетичних ініціатив.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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