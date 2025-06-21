Податкові кредити 45Z для SAF збережено: Сенат США підтримав малих виробників чистого палива

Сенат США схвалив повернення податкових кредитів 45Z для виробників чистого палива, зокрема SAF (sustainable aviation fuel), зберігши механізм передачі кредитів для малих виробників.
20 червня 2025 Комітет сенату США з питань фінансів затвердив поправки, що зберігають податкову пільгу 45Z для виробників чистого палива, включно з SAF.
Відновлено механізм передачі податкових кредитів, що дозволяє малим виробникам продавати їх більшим компаніям — ключовий фактор підтримки стартапів SAF. У першому читанні конгресу бюджетний запит на зелений сектор пройшов з результатом 215–214 голосів; більшість положень Inflation Reduction Act 2022 збережено або посилено.
Виробники SAF стверджують, що механізм передачі кредитів є критично важливим для підтримки стартапів SAF і масштабування нових технологій.