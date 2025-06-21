Іранські нафтопереробні заводи під загрозою в умовах ескалації конфлікту

Обновлено: Июнь 21, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Іранські нафтопереробні заводи під загрозою в умовах ескалації конфлікту

На тлі загострення протистояння між Іраном і Ізраїлем ключова інфраструктура з видобутку та експорту нафти й газу поки лишається поза зоною ударів. Проте атаки на об’єкти переробки та зберігання пального підвищують ризик дефіциту пального всередині країни.

Загроза для нафтопереробної інфраструктури

  • Ізраїльські удари наразі не зачепили великі нафтопереробні заводи, проте вже вразили два газопереробні підприємства на півдні Ірану та два сховища нафтопродуктів поблизу Тегерану.
  • 15 червня Іран завдав удару у відповідь по ізраїльському НПЗ у Хайфі потужністю 197 тис. бар./добу. Після часткової зупинки 17 червня завод повністю припинив роботу.
  • Іран має близько 2,4 млн бар./добу потужностей із переробки сирої нафти та конденсату, зокрема 630 тис. бар./добу — в Абадані, 220 тис. бар./добу — у Тегерані, 360 тис. бар./добу — у Бандар-Аббасі.

Внутрішній дисбаланс і ризики для експорту

  • Швидке зростання внутрішнього споживання в Ірані призвело до дефіциту деяких видів пального. Зокрема, виробництво бензину сягає 660 тис. бар./добу, тоді як споживання — 780 тис. бар./добу.
  • Нестача дизелю загострюється через субсидування й контрабанду до сусідніх країн. Експорт дизелю впав із 102 тис. бар./добу у 2024 році до 42 тис. бар./добу цього року.
  • Експорт нафтопродуктів зменшується: відвантаження нафти скоротилося на 12%, а пального — із 264 тис. бар./добу у 2024 році до 252 тис. бар./добу у січні-травні 2025 року.

Наслідки для Ізраїлю та регіону

  • НПЗ Хайфи постачав дизель і пальне на внутрішній ринок Ізраїлю, а також експортував близько 12 тис. бар./добу дизелю та 13 тис. бар./добу пального до сусідніх країн.
  • Тривала зупинка Хайфського заводу може змусити Ізраїль перейти до імпорту пального, що ускладнить логістику в Середземноморському регіоні.

«Попри те, що основна експортна інфраструктура поки не постраждала, удари по об’єктах переробки наближають ризик паливного колапсу всередині Ірану», — зазначають аналітики FGE.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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