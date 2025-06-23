Зростаючі виклики для нафтопереробної галузі — прогноз IEA

Нафтопереробна галузь опиняється перед дедалі більшими викликами через зміну структури глобального попиту на нафту, де основне зростання відбувається за рахунок сировини для нафтохімії — природного газового конденсату (NGL) та інших неперероблених продуктів. Зростання споживання нафтопродуктів буде обмеженим і зосередженим лише на авіаційному пальному та нафті, тоді як бензин і дизель демонструватимуть абсолютне падіння.

NGL та біопаливо

Попит на продукти нафтопереробки майже не зростатиме — ринок змінюється на користь NGL та біопалива. Це різко контрастує з динамічним розширенням пропозиції біопального та NGL, що дедалі більше витісняють нафтопереробку з ланцюга задоволення попиту на нафтохімічну сировину.

Для нафтопереробників це означає кардинальний розрив із довгостроковою тенденцією зростання попиту на транспортне пальне, яка підтримувала інвестиційні стратегії та прибутковість галузі протягом останніх 50 років. Адаптація до цих нових умов постачання та попиту створює низку проблем, однак чимало виробників вже успішно орієнтуються в новій реальності. Ці тренди чітко відображені у прогнозі IEA на 2024–2030 роки.

Прогноз попиту на продукти нафтопереробки, 2024–2030

Максимальний попит на продукти нафтопереробки очікується у 2027 році на рівні 86,3 млн барелів на добу (мб/д), що лише на 710 тис. б/д більше за рівень 2024 року. Далі — стрімке падіння споживання бензину та дизелю переважить помірне зростання нафти та авіапального. Синхронне збільшення NGL та біопалив додатково зменшить потребу в нафтопереробці — до 85,9 мб/д у 2030 році. Кінцеве зростання попиту за весь період складе лише 250 тис. б/д.

Показники світового попиту на нафту та продукти (млн барелів на добу)

Показник 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Зміна 2024–30 Загальний попит на рідини 103,0 103,8 104,5 105,1 105,4 105,6 105,5 +2,5 Біопаливо 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 +0,7 Загальний попит на нафту 99,6 100,3 100,8 101,4 101,5 101,5 101,4 +1,8 CTL/GTL/добавки 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 +0,2 Пряме використання сирої нафти 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 -0,5 Сумарний попит на нафтопродукти 97,9 98,4 99,1 99,7 99,9 100,1 100,0 +2,1 Продукти фракціонування* 12,2 12,6 12,9 13,4 13,7 13,9 14,1 +1,9 Попит на продукти переробки 85,6 85,8 86,2 86,3 86,2 86,1 85,9 +0,3 Частка НПЗ на ринку 83,1% 82,7% 82,5% 82,1% 81,8% 81,6% 81,4% -1,7%

*Етан, LPG і пентани+, без урахування розріджувача у Північній Америці.

Нова потужність — понад потребу

Попри слабкий прогноз попиту, до 2030 року очікується запуск нових нафтопереробних потужностей обсягом 4,2 мб/д, що частково буде компенсовано закриттям 1,6 мб/д. Чисте зростання потужностей, передусім у Азії (Китай, Індія), перевищить приріст попиту, випереджаючи темпи закриття потужностей у Європі та США. Для відновлення балансу необхідно знизити рівень завантаження НПЗ або пришвидшити виведення старих об’єктів за межі історичних норм.

Ці зміни сформують нову карту глобальної нафтопереробної індустрії, в якій вирішальну роль відіграватиме конкурентоспроможність. Найбільш вірогідно, що скорочення торкнуться саме дорогих регіонів — Європи та західного узбережжя США.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA