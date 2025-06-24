Іран натякає на блокування Ормузької протоки після ударів США: ринок нафти реагує напругою

Після американських авіаударів по ядерних об’єктах Ірану деякі нафтотанкери здійснили розвороти або припинили рух у напрямку Ормузької протоки. Іран заявив про можливе перекриття найважливішого нафтового маршруту у світі. Це викликало геополітичну напругу, що може вивести ціни на нафту вище $100 за барель.
Напруга навколо Ормузької протоки: загроза глобальному нафтовому постачанню
- Після авіаударів США по ядерних об’єктах Ірану два супертанкери зробили розворот біля Ормузької протоки, свідчать дані моніторингу суден.
- Деякі танкери залишаються на рейді поблизу протоки, відкладаючи захід у транспортний коридор до останнього моменту.
- Міністерство судноплавства Греції закликало судновласників переглянути рішення щодо входу в Перську затоку та, якщо можливо, чекати у безпечних портах поблизу.
- Іран натякнув на можливість блокування протоки у відповідь на атаки, що викликало серйозне занепокоєння у глобальної енергетичної спільноти.
Можливі наслідки для нафтового ринку
- Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світового щоденного споживання нафти.
- Експерти попереджають, що перекриття потоку нафти навіть на 50% протягом місяця та подальше зниження на 10% протягом року може вивести Brent до $110/барель.
- Інвестиційний банк Goldman Sachs у новій аналітичній записці відзначив, що ціна Brent цілком може сягнути $100 уже найближчим часом, якщо ситуація не стабілізується.
Іран не виключає можливості відповідних дій, включно з блокуванням Ормузької протоки, якщо атаки триватимуть
Джерело: Terminal
За матеріалами:
Reuters,
OilPrice
Додаткові джерела інформації:
Bloomberg,
S&P Global