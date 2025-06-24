Іран натякає на блокування Ормузької протоки після ударів США: ринок нафти реагує напругою

Обновлено: Июнь 24, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Іран натякає на блокування Ормузької протоки після ударів США: ринок нафти реагує напругою

Після американських авіаударів по ядерних об’єктах Ірану деякі нафтотанкери здійснили розвороти або припинили рух у напрямку Ормузької протоки. Іран заявив про можливе перекриття найважливішого нафтового маршруту у світі. Це викликало геополітичну напругу, що може вивести ціни на нафту вище $100 за барель.

Напруга навколо Ормузької протоки: загроза глобальному нафтовому постачанню

  • Після авіаударів США по ядерних об’єктах Ірану два супертанкери зробили розворот біля Ормузької протоки, свідчать дані моніторингу суден.
  • Деякі танкери залишаються на рейді поблизу протоки, відкладаючи захід у транспортний коридор до останнього моменту.
  • Міністерство судноплавства Греції закликало судновласників переглянути рішення щодо входу в Перську затоку та, якщо можливо, чекати у безпечних портах поблизу.
  • Іран натякнув на можливість блокування протоки у відповідь на атаки, що викликало серйозне занепокоєння у глобальної енергетичної спільноти.

Можливі наслідки для нафтового ринку

  • Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світового щоденного споживання нафти.
  • Експерти попереджають, що перекриття потоку нафти навіть на 50% протягом місяця та подальше зниження на 10% протягом року може вивести Brent до $110/барель.
  • Інвестиційний банк Goldman Sachs у новій аналітичній записці відзначив, що ціна Brent цілком може сягнути $100 уже найближчим часом, якщо ситуація не стабілізується.

Іран не виключає можливості відповідних дій, включно з блокуванням Ормузької протоки, якщо атаки триватимуть

Джерело: Terminal

За матеріалами:
Reuters,
OilPrice

Додаткові джерела інформації:
Bloomberg,
S&P Global

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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