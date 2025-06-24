Ціни на нафту обвалилися попри удари Ірану по базах США

Попри ракетні удари Ірану по базах США в Катарі, ціни на нафту впали більш ніж на 7 %. Ринок вважає атаку радше символічною, ніж реальною загрозою для постачання. Протока Гормуз, через яку транспортується чверть світової нафти, залишається відкритою.
Причини зниження цін
- Обмежена відповідь Ірану: ракетна атака по базах США в Катарі не призвела до підтверджених ушкоджень або втрат для енергетичної інфраструктури.
- Протока Гормуз залишається відкритою: попри політичні заяви, постачання нафти, зокрема з острова Харг, триває без перешкод.
- Ринкова реакція: трейдери розцінили іранський обстріл як перформативну дію, що не потребує перегляду поточних цінових очікувань.
- Порівняння з 2022 роком: на відміну від повномасштабного вторгнення рф в Україну, яке спричинило стрімке зростання нафти на понад 17 %, нинішній конфлікт має обмежений ринковий ефект.
Наслідки для енергетичного ринку
- Цінова волатильність зберігається: Brent після короткого зростання до $79 за барель опустився до $75, а WTI — нижче $70.
- Зростання вартості логістики: підвищення ставок на страхування танкерів і фрахт додало тиску на транспортування, але не вплинуло на обсяги постачання.
- Прагнення Ірану зберегти експорт: дії Тегерана демонструють націленість на уникнення шкоди власним нафтогрошовим потокам.
Ризики залишаються
- Географічне значення Гормузу: щодня через протоку транспортується близько 21 млн барелів — це понад 20 % світового споживання рідких нафтопродуктів.
- Можливість ескалації: ринок може швидко відреагувати стрибком цін у разі тривалого або повного блокування транзиту.
«Протока Гормуз залишається відкритою, і нафта продовжує надходити, включно з Харг Айленду», — йдеться у повідомленні Bloomberg.
Джерело: Terminal
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