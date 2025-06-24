Ціни на нафту обвалилися попри удари Ірану по базах США

Обновлено: Июнь 24, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту обвалилися попри удари Ірану по базах США

Попри ракетні удари Ірану по базах США в Катарі, ціни на нафту впали більш ніж на 7 %. Ринок вважає атаку радше символічною, ніж реальною загрозою для постачання. Протока Гормуз, через яку транспортується чверть світової нафти, залишається відкритою.

Причини зниження цін

  • Обмежена відповідь Ірану: ракетна атака по базах США в Катарі не призвела до підтверджених ушкоджень або втрат для енергетичної інфраструктури.
  • Протока Гормуз залишається відкритою: попри політичні заяви, постачання нафти, зокрема з острова Харг, триває без перешкод.
  • Ринкова реакція: трейдери розцінили іранський обстріл як перформативну дію, що не потребує перегляду поточних цінових очікувань.
  • Порівняння з 2022 роком: на відміну від повномасштабного вторгнення рф в Україну, яке спричинило стрімке зростання нафти на понад 17 %, нинішній конфлікт має обмежений ринковий ефект.

Наслідки для енергетичного ринку

  • Цінова волатильність зберігається: Brent після короткого зростання до $79 за барель опустився до $75, а WTI — нижче $70.
  • Зростання вартості логістики: підвищення ставок на страхування танкерів і фрахт додало тиску на транспортування, але не вплинуло на обсяги постачання.
  • Прагнення Ірану зберегти експорт: дії Тегерана демонструють націленість на уникнення шкоди власним нафтогрошовим потокам.

Ризики залишаються

  • Географічне значення Гормузу: щодня через протоку транспортується близько 21 млн барелів — це понад 20 % світового споживання рідких нафтопродуктів.
  • Можливість ескалації: ринок може швидко відреагувати стрибком цін у разі тривалого або повного блокування транзиту.

«Протока Гормуз залишається відкритою, і нафта продовжує надходити, включно з Харг Айленду», — йдеться у повідомленні Bloomberg.

Джерело: Terminal
За матеріалами:

AP
Reuters
Business Insider

Додаткові джерела інформації:

Forbes
FXStreet

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Автор:

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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