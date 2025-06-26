Криза біодизельної галузі Іспанії: імпорт витісняє експорт

Промислова криза та зростання імпорту біодизелю зумовили падіння внутрішнього виробництва та експорту з Іспанії. Серед причин — шахрайство, невизначеність сертифікації ISCC, конкуренція з HVO та технічні збої у системі SICBIOS.
Основні виклики для біопаливного сектору Іспанії
- Шахрайство на понад €500 млн, що відбулося у 2023 році, й досі розслідується та підриває довіру до галузі;
- Невизначеність із сертифікацією ISCC: компанії очікують на рішення щодо відкликання сертифікатів, які стосуються імпорту UCO та HVO з Азії–Пасифіки;
- Посилена конкуренція з боку HVO у сегменті змішування з дизелем — проблема, яка вже виникала у Франції та залишається актуальною для Іспанії;
- Скасування податкового кредиту в США для блендерів зупинило експорт іспанського біодизелю на цей ринок;
- Збої в обліковій системі SICBIOS: міністерство енергетики подовжило термін подачі квитків до 31 серпня через технічні проблеми;
- Зниження виробництва на 53% у січні–квітні до 435 тис. т. та експорту — на 67% до 190 тис. т. — мінімум за 10 років;
- Зростання імпорту на 45%: до 270 тис. т. за січень–квітень. Основний постачальник — Нідерланди (105 тис. т), також Малайзія, Італія, Бельгія, Мальта.
Ситуація на зовнішньому та внутрішньому ринках
- Іспанія, яка традиційно була хабом для реекспорту біопалива в ЄС, стала нетто-імпортером;
- Падіння виробництва підтверджується даними з імпорту, експорту, попиту та запасів;
- Виробники скаржаться на збитковість — частина підприємств повністю зупинилися;
- Уряд Іспанії визнав технічні збої системи SICBIOS, через що продовжив терміни звітності;
- Імпортні партії з Мальти викликають підозри через відсутність підтвердження з боку Argus і Kpler.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
- Argus Media – Raft of issues impacting Spanish biodiesel industry
- QCIntelligence – EU, ISCC must clamp down on biofuel fraud
- Biofuels News – Combating biodiesel fraud
- ResourceWise – Biofuels Fraud is Happening Right Now
- Terminal