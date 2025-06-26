Криза біодизельної галузі Іспанії: імпорт витісняє експорт

Обновлено: Июнь 26, 2025. Тэги: , , , , , ,

Криза біодизельної галузі Іспанії: імпорт витісняє експорт

Промислова криза та зростання імпорту біодизелю зумовили падіння внутрішнього виробництва та експорту з Іспанії. Серед причин — шахрайство, невизначеність сертифікації ISCC, конкуренція з HVO та технічні збої у системі SICBIOS.

Основні виклики для біопаливного сектору Іспанії

  • Шахрайство на понад €500 млн, що відбулося у 2023 році, й досі розслідується та підриває довіру до галузі;
  • Невизначеність із сертифікацією ISCC: компанії очікують на рішення щодо відкликання сертифікатів, які стосуються імпорту UCO та HVO з Азії–Пасифіки;
  • Посилена конкуренція з боку HVO у сегменті змішування з дизелем — проблема, яка вже виникала у Франції та залишається актуальною для Іспанії;
  • Скасування податкового кредиту в США для блендерів зупинило експорт іспанського біодизелю на цей ринок;
  • Збої в обліковій системі SICBIOS: міністерство енергетики подовжило термін подачі квитків до 31 серпня через технічні проблеми;
  • Зниження виробництва на 53% у січні–квітні до 435 тис. т. та експорту — на 67% до 190 тис. т. — мінімум за 10 років;
  • Зростання імпорту на 45%: до 270 тис. т. за січень–квітень. Основний постачальник — Нідерланди (105 тис. т), також Малайзія, Італія, Бельгія, Мальта.

Ситуація на зовнішньому та внутрішньому ринках

  • Іспанія, яка традиційно була хабом для реекспорту біопалива в ЄС, стала нетто-імпортером;
  • Падіння виробництва підтверджується даними з імпорту, експорту, попиту та запасів;
  • Виробники скаржаться на збитковість — частина підприємств повністю зупинилися;
  • Уряд Іспанії визнав технічні збої системи SICBIOS, через що продовжив терміни звітності;
  • Імпортні партії з Мальти викликають підозри через відсутність підтвердження з боку Argus і Kpler.

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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