Попит на бензин у США сягнув максимуму з 2021 року — запаси різко знизилися

Обновлено: Июнь 26, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Попит на бензин у США сягнув максимуму з 2021 року — запаси різко знизилися

Сезонне зростання попиту на бензин у США зафіксоване на найвищому рівні з кінця 2021 року, що призвело до зниження запасів бензину й ULSD. На цьому фоні підвищилася завантаженість нафтопереробних заводів.

Рекорд попиту та скорочення запасів бензину

  • Постачання бензину у США зросло на 4,2 % — до 9,69 млн барелів на добу, що є найвищим рівнем із грудня 2021 року.
  • Запаси бензину скоротилися до 227,9 млн барелів — мінімум за останні чотири тижні, зниження на 0,9 % за тиждень і на 2,6 % — у річному вимірі.
  • Середній чотиритижневий показник постачання та експорту — 9,94 млн барелів на добу, що є найвищим із листопада 2024 року.
  • Ціни на бензин у роздробі досягли 11-тижневого максимуму за даними попереднього звіту EIA.

Динаміка імпорту й експорту бензину

  • Імпорт бензину сягнув чотиритижневого максимуму — 1,01 млн барелів на добу, зростання на 4,9 % за тиждень і на 32 % у річному вимірі.
  • Експорт бензину впав до 763 тис. барелів на добу — мінімум із 23 травня, падіння на 4,7 % за тиждень і 13 % — за рік.

Дистиляти: активність зростає

  • Запаси ULSD скоротилися на 3,4 млн барелів — до 96,5 млн, що є найнижчим рівнем з 23 травня.
  • Постачання дистилятного пального зросло до чотиритижневого максимуму — 3,78 млн барелів на добу.
  • Експорт дистилятів зріс на 26 % — до 1,65 млн барелів на добу — найвищий показник з серпня 2024 року.
  • Імпорт ULSD скоротився на 52 % — до 73 тис. барелів на добу, що є мінімумом з квітня.

Нафтопереробка США: максимальні завантаження

  • Обсяги переробки сирої нафти зросли до 17,2 млн барелів на добу, що на 1,8 % вище, ніж рік тому.
  • Завантаження НПЗ сягнуло 94,7 % — максимум за 50 тижнів, що є на 2,5 відсоткових пункти більше, ніж торік.

Поточна картина ринку

  • Зростання попиту на бензин і дизпаливо вказує на активний літній сезон споживання в США.
  • Високе завантаження НПЗ підтримує виробництво, але водночас спричиняє скорочення запасів.
  • Ціни на бензин і дистиляти залишаються під тиском сезонного попиту та змін в експортно-імпортному балансі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: argusmedia.comReuters — US crude and fuel inventories fall on higher demand, EIA says, Reuters — Oil rises as draw in US crude stocks signals firm demand

Додаткові джерела інформації:
EIA — This Week in Petroleum: Gasoline
EIA — Weekly U.S. Product Supplied Data

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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