Попит на бензин у США сягнув максимуму з 2021 року — запаси різко знизилися

Сезонне зростання попиту на бензин у США зафіксоване на найвищому рівні з кінця 2021 року, що призвело до зниження запасів бензину й ULSD. На цьому фоні підвищилася завантаженість нафтопереробних заводів.
Рекорд попиту та скорочення запасів бензину
- Постачання бензину у США зросло на 4,2 % — до 9,69 млн барелів на добу, що є найвищим рівнем із грудня 2021 року.
- Запаси бензину скоротилися до 227,9 млн барелів — мінімум за останні чотири тижні, зниження на 0,9 % за тиждень і на 2,6 % — у річному вимірі.
- Середній чотиритижневий показник постачання та експорту — 9,94 млн барелів на добу, що є найвищим із листопада 2024 року.
- Ціни на бензин у роздробі досягли 11-тижневого максимуму за даними попереднього звіту EIA.
Динаміка імпорту й експорту бензину
- Імпорт бензину сягнув чотиритижневого максимуму — 1,01 млн барелів на добу, зростання на 4,9 % за тиждень і на 32 % у річному вимірі.
- Експорт бензину впав до 763 тис. барелів на добу — мінімум із 23 травня, падіння на 4,7 % за тиждень і 13 % — за рік.
Дистиляти: активність зростає
- Запаси ULSD скоротилися на 3,4 млн барелів — до 96,5 млн, що є найнижчим рівнем з 23 травня.
- Постачання дистилятного пального зросло до чотиритижневого максимуму — 3,78 млн барелів на добу.
- Експорт дистилятів зріс на 26 % — до 1,65 млн барелів на добу — найвищий показник з серпня 2024 року.
- Імпорт ULSD скоротився на 52 % — до 73 тис. барелів на добу, що є мінімумом з квітня.
Нафтопереробка США: максимальні завантаження
- Обсяги переробки сирої нафти зросли до 17,2 млн барелів на добу, що на 1,8 % вище, ніж рік тому.
- Завантаження НПЗ сягнуло 94,7 % — максимум за 50 тижнів, що є на 2,5 відсоткових пункти більше, ніж торік.
Поточна картина ринку
- Зростання попиту на бензин і дизпаливо вказує на активний літній сезон споживання в США.
- Високе завантаження НПЗ підтримує виробництво, але водночас спричиняє скорочення запасів.
- Ціни на бензин і дистиляти залишаються під тиском сезонного попиту та змін в експортно-імпортному балансі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: argusmedia.com, Reuters — US crude and fuel inventories fall on higher demand, EIA says, Reuters — Oil rises as draw in US crude stocks signals firm demand
Додаткові джерела інформації:
EIA — This Week in Petroleum: Gasoline
EIA — Weekly U.S. Product Supplied Data