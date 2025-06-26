TotalEnergies і Avril досліджують покривні культури для виробництва SAF

Партнерство TotalEnergies та Avril спрямоване на розвиток вирощування проміжних культур у Франції для отримання олії, з якої вироблятиметься сталеве авіаційне пальне (SAF), попри амбітні екологічні цілі ЄС.
Проміжні покривні культури: екологічно й економічно вигідний підхід
- TotalEnergies та Avril домовилися вивчити розвиток вирощування проміжних культур у Франції для виробництва олії, що піде на SAF у біопереробних заводах TotalEnergies в Європі
- Прогноз виробництва: до 10 000 т олії до 2028 року; до 30 000 т до 2030 року, на основі випробувань camelina влітку 2024 з «надихаючими результатами»
- Відповідає вимогам ReFuelEU Aviation: культури не потребують нових земель, не конкурують з продовольчими або кормовими потребами та зберігають органічну масу ґрунту
- Побічні продукти можуть використовуватися як корм для тварин, що сприяє продовольчій та білковій автономності Франції й Європи
- Агрономічні переваги: запобігають ерозії, покращують структуру ґрунту, зменшують водовтрати та підтримують біорізноманіття
- Рамки ЄС: мінімум 2% SAF у змішуванні авіаційного пального з 2025 року, до 70% до 2050 року відповідно до ReFuelEU Aviation
Стратегічне значення співпраці
- Додатковий дохід для аграріїв: від вирощування культур між основними врожаями
- Безпека постачання: Avril постачатиме TotalEnergies олію з цих культур для виробництва SAF на французьких біопереробних та європейських рафінеріях
- Підтримка енергетичного переходу: SAF є ключовим елементом декарбонізації авіації згідно з «Fit for 55» та ReFuelEU
- Масштабування сектору: мета — побудувати конкурентоспроможну локальну модель, що враховує весь ланцюг — від вирощування до переробки
Партнерство між TotalEnergies і Avril створює міцну основу для розвитку французького сектору сталого авіаційного пального: використання проміжних покривних культур не тільки сприяє аграрним та екологічним перевагам, а й відповідає кліматичним зобов’язанням ЄС щодо SAF, забезпечуючи локальну безпеку постачання і підтримку тваринництва.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
Argus Media,
Biobased Diesel,
SAF Investor,
Avril Press Release
Додаткові джерела інформації:
ReFuelEU Aviation,
Policy overview EU SAF