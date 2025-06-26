TotalEnergies і Avril досліджують покривні культури для виробництва SAF

Обновлено: Июнь 26, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

TotalEnergies і Avril досліджують покривні культури для виробництва SAF

Партнерство TotalEnergies та Avril спрямоване на розвиток вирощування проміжних культур у Франції для отримання олії, з якої вироблятиметься сталеве авіаційне пальне (SAF), попри амбітні екологічні цілі ЄС.

Проміжні покривні культури: екологічно й економічно вигідний підхід

  • TotalEnergies та Avril домовилися вивчити розвиток вирощування проміжних культур у Франції для виробництва олії, що піде на SAF у біопереробних заводах TotalEnergies в Європі
  • Прогноз виробництва: до 10 000 т олії до 2028 року; до 30 000 т до 2030 року, на основі випробувань camelina влітку 2024 з «надихаючими результатами»
  • Відповідає вимогам ReFuelEU Aviation: культури не потребують нових земель, не конкурують з продовольчими або кормовими потребами та зберігають органічну масу ґрунту
  • Побічні продукти можуть використовуватися як корм для тварин, що сприяє продовольчій та білковій автономності Франції й Європи
  • Агрономічні переваги: запобігають ерозії, покращують структуру ґрунту, зменшують водовтрати та підтримують біорізноманіття
  • Рамки ЄС: мінімум 2% SAF у змішуванні авіаційного пального з 2025 року, до 70% до 2050 року відповідно до ReFuelEU Aviation

Стратегічне значення співпраці

  • Додатковий дохід для аграріїв: від вирощування культур між основними врожаями
  • Безпека постачання: Avril постачатиме TotalEnergies олію з цих культур для виробництва SAF на французьких біопереробних та європейських рафінеріях
  • Підтримка енергетичного переходу: SAF є ключовим елементом декарбонізації авіації згідно з «Fit for 55» та ReFuelEU
  • Масштабування сектору: мета — побудувати конкурентоспроможну локальну модель, що враховує весь ланцюг — від вирощування до переробки

Партнерство між TotalEnergies і Avril створює міцну основу для розвитку французького сектору сталого авіаційного пального: використання проміжних покривних культур не тільки сприяє аграрним та екологічним перевагам, а й відповідає кліматичним зобов’язанням ЄС щодо SAF, забезпечуючи локальну безпеку постачання і підтримку тваринництва.

Джерело: Terminal

За матеріалами:
Argus Media,
Biobased Diesel,
SAF Investor,
Avril Press Release

Додаткові джерела інформації:
ReFuelEU Aviation,
Policy overview EU SAF

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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