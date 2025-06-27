Виявлено багатофакторні причини блекауту на Піренейському півострові

Обновлено: Июнь 27, 2025. Тэги: ,

Виявлено багатофакторні причини блекауту на Піренейському півострові

Аналіз масштабного відключення електроенергії 28 квітня демонструє, що причина – застарілі правила роботи мережі, недостатнє планування та технічні неполадки, а не надлишкове використання відновлюваних джерел.

Контекст події

  • Дата та час збою: 28 квітня 2025 року о 12:33 CEST сталося відключення в Іспанії та Португалії з тривалістю до 10–12 годин
  • Втрата потужності: ≈15 ГВт, що склало близько 60 % споживання ринку
  • Жертви: щонайменше 7 загиблих в Іспанії та 1 в Португалії через аварії, дим від генераторів або пожежі
  • Системний каскад: аварія на кількох високовольтних лініях і генераторах спричинила різкий перехід напруги та частоти, що викликало відключення генераторів і повне обвалення мережі

Головні висновки офіційного розслідування

  • Недостатнє планування: оператор мережі REE не забезпечив достатньої кількості теплових станцій онлайн, попри доступну потужність
  • Неефективне управління напругою: недостатні засоби регулювання реактивної потужності, особливо в умовах великого обсягу ВДЕ, викликали перехідну нестабільність
  • Оператор та теплові генерації звинувачують один одного – уряд критикує REE і компанії, REE посилається на недоліки теплових станцій
  • Зазначено відсутність кібератаки: перевірки органів безпеки не виявили злому, версія про зовнішнє втручання відкинута
  • Португалія закликає ЄС надати підтримку для модернізації мереж з урахуванням викликів децентралізованих ВДЕ

Наслідки та важливі зміни

  • Уряд ухвалив нові правила, що дозволяють встановлення електронних засобів регулювання напруги на базі інверторних генераторів (сонячні, вітрові) нарівні з традиційними джерелами
  • Посилено вимоги до системи планування: нові стандарти на проєктування підстанцій, встановлення реактивних систем (STATCOM, синхронні конденсатори) для підвищення стійкості мережі
  • Посилено моніторинг національної мережі та додано цифрові інструменти для швидкої діагностики й реагування
  • Планується покращення міждержавної інтеграції – зокрема, збільшення міжз’єднань з франко-португальським ринком та гнучкішої внутрішньоденної торгівлі

Висновок

  • Відновлювальна енергетика не винна – відключення стало наслідком технічних і управлінських дефіцитів
  • Подія стала каталізатором модернізації національних енергомереж – від перевірки напруги до технологічної трансформації
  • Реалізація прийнятих реформ має забезпечити стійкість енергосистеми до подібних криз у майбутньому

«Відкритий багатофакторний аналіз дозволяє зробити випереджувальні кроки та діяти – і ми це зробимо» – Сара Агесен, міністерка з екологічного переходу іспанського уряду

Джерело: Terminal

За матеріалами:

Reuters – Aelec звинувачує REE,

Reuters – Португалія про модернізацію мережі,

Reuters – новий регламент регулювання напруги,

AP News – відсутність кібератаки

Додаткові джерела інформації: Wikipedia – хронологія та вплив події, Bloomberg – ВДЕ не винні

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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