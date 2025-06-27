Виявлено багатофакторні причини блекауту на Піренейському півострові

Аналіз масштабного відключення електроенергії 28 квітня демонструє, що причина – застарілі правила роботи мережі, недостатнє планування та технічні неполадки, а не надлишкове використання відновлюваних джерел.
Контекст події
- Дата та час збою: 28 квітня 2025 року о 12:33 CEST сталося відключення в Іспанії та Португалії з тривалістю до 10–12 годин
- Втрата потужності: ≈15 ГВт, що склало близько 60 % споживання ринку
- Жертви: щонайменше 7 загиблих в Іспанії та 1 в Португалії через аварії, дим від генераторів або пожежі
- Системний каскад: аварія на кількох високовольтних лініях і генераторах спричинила різкий перехід напруги та частоти, що викликало відключення генераторів і повне обвалення мережі
Головні висновки офіційного розслідування
- Недостатнє планування: оператор мережі REE не забезпечив достатньої кількості теплових станцій онлайн, попри доступну потужність
- Неефективне управління напругою: недостатні засоби регулювання реактивної потужності, особливо в умовах великого обсягу ВДЕ, викликали перехідну нестабільність
- Оператор та теплові генерації звинувачують один одного – уряд критикує REE і компанії, REE посилається на недоліки теплових станцій
- Зазначено відсутність кібератаки: перевірки органів безпеки не виявили злому, версія про зовнішнє втручання відкинута
- Португалія закликає ЄС надати підтримку для модернізації мереж з урахуванням викликів децентралізованих ВДЕ
Наслідки та важливі зміни
- Уряд ухвалив нові правила, що дозволяють встановлення електронних засобів регулювання напруги на базі інверторних генераторів (сонячні, вітрові) нарівні з традиційними джерелами
- Посилено вимоги до системи планування: нові стандарти на проєктування підстанцій, встановлення реактивних систем (STATCOM, синхронні конденсатори) для підвищення стійкості мережі
- Посилено моніторинг національної мережі та додано цифрові інструменти для швидкої діагностики й реагування
- Планується покращення міждержавної інтеграції – зокрема, збільшення міжз’єднань з франко-португальським ринком та гнучкішої внутрішньоденної торгівлі
Висновок
- Відновлювальна енергетика не винна – відключення стало наслідком технічних і управлінських дефіцитів
- Подія стала каталізатором модернізації національних енергомереж – від перевірки напруги до технологічної трансформації
- Реалізація прийнятих реформ має забезпечити стійкість енергосистеми до подібних криз у майбутньому
«Відкритий багатофакторний аналіз дозволяє зробити випереджувальні кроки та діяти – і ми це зробимо» – Сара Агесен, міністерка з екологічного переходу іспанського уряду
Джерело: Terminal
За матеріалами:
Reuters – Aelec звинувачує REE,
Reuters – Португалія про модернізацію мережі,
Reuters – новий регламент регулювання напруги,
AP News – відсутність кібератаки
Додаткові джерела інформації: Wikipedia – хронологія та вплив події, Bloomberg – ВДЕ не винні