Зростання експорту з Нігерії посилює тиск на європейську маржу бензину на тлі зниження цін на нафту

Ціни на нафту та нафтопродукти знизилися на тлі зменшення премії ризику та активного експорту з Нігерії. Потужні постачання з Нігерії впливають на ринок бензину в Європі, посилюючи конкуренцію та сприяючи накопиченню запасів.

Ринок сирої нафти і нафтопродуктів: тенденції

Brent подешевшав до $67.76/барель, знизившись на $8.56 за тиждень. WTI закріпився на $64.99/барель, втративши $9.93 за тиждень. Зниження цін повернулося до рівнів перед 12-денною війною на Близькому Сході, оскільки США повернули сторони до переговорів

Експорт із Нігерії та його вплив на маржі бензину

Нігерійський нафтопереробний завод Dangote завантажив два танкери типу LR2 по ~90,000 тон бензину на ринки Схід від Суеца, а ще один — з ~35,000 тонн до Кот-д’Івуару.

Це сприяло падінню маржі EBOB у Європі до мінімуму за понад два місяці

Залежність Західної Африки від обсягів ARA зменшилася, підвищивши запаси до місячного максимуму в 1.12 млн тон

Дизель та інші продукти: зниження цін і стабілізація постачання

Попри збереження низьких запасів у США, потоки через Атлантику залишаються активними. Європейські запаси газойлю ARA найнижчі за п’ять місяців, проте побоювання щодо постачання зменшуються.

Маржі LSGO знизилися на $1.86/барель до $23.40 премії до ICE Brent

Дизель у Північно-Західній Європі подешевшав на $16.75/т за день

У Середземномор’ї ціни знизилися на $9.25/т

Ринок США: бензин та дизель

На ринку США бензин загалом перевершував нафту від середини червня. За даними Quantum, crack RBOB до WTI оцінили у $22.71/барель проти $20.55 два тижні тому.

«Я чую чутки про можливі проблеми на заводі в Лімі, і це може підштовхувати базис на бензин», — сказав брокер із Середнього Заходу США.

Нарощування експорту з Африки посилює конкуренцію на європейському ринку, тиснучи на маржу. Водночас сильні трансатлантичні потоки допомагають пом’якшувати побоювання щодо постачання, стабілізуючи запаси. Нафтопродуктовий ринок продовжує адаптуватися до нових цінових і логістичних умов.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence

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