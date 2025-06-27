Зростання експорту з Нігерії посилює тиск на європейську маржу бензину на тлі зниження цін на нафту

Обновлено: Июнь 27, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Зростання експорту з Нігерії посилює тиск на європейську маржу бензину на тлі зниження цін на нафту

Ціни на нафту та нафтопродукти знизилися на тлі зменшення премії ризику та активного експорту з Нігерії. Потужні постачання з Нігерії впливають на ринок бензину в Європі, посилюючи конкуренцію та сприяючи накопиченню запасів.

Ринок сирої нафти і нафтопродуктів: тенденції

Brent подешевшав до $67.76/барель, знизившись на $8.56 за тиждень. WTI закріпився на $64.99/барель, втративши $9.93 за тиждень. Зниження цін повернулося до рівнів перед 12-денною війною на Близькому Сході, оскільки США повернули сторони до переговорів

Експорт із Нігерії та його вплив на маржі бензину

Нігерійський нафтопереробний завод Dangote завантажив два танкери типу LR2 по ~90,000 тон бензину на ринки Схід від Суеца, а ще один — з ~35,000 тонн до Кот-д’Івуару.

  • Це сприяло падінню маржі EBOB у Європі до мінімуму за понад два місяці
  • Залежність Західної Африки від обсягів ARA зменшилася, підвищивши запаси до місячного максимуму в 1.12 млн тон

Дизель та інші продукти: зниження цін і стабілізація постачання

Попри збереження низьких запасів у США, потоки через Атлантику залишаються активними. Європейські запаси газойлю ARA найнижчі за п’ять місяців, проте побоювання щодо постачання зменшуються.

  • Маржі LSGO знизилися на $1.86/барель до $23.40 премії до ICE Brent
  • Дизель у Північно-Західній Європі подешевшав на $16.75/т за день
  • У Середземномор’ї ціни знизилися на $9.25/т

Ринок США: бензин та дизель

На ринку США бензин загалом перевершував нафту від середини червня. За даними Quantum, crack RBOB до WTI оцінили у $22.71/барель проти $20.55 два тижні тому.

«Я чую чутки про можливі проблеми на заводі в Лімі, і це може підштовхувати базис на бензин», — сказав брокер із Середнього Заходу США.

Нарощування експорту з Африки посилює конкуренцію на європейському ринку, тиснучи на маржу. Водночас сильні трансатлантичні потоки допомагають пом’якшувати побоювання щодо постачання, стабілізуючи запаси. Нафтопродуктовий ринок продовжує адаптуватися до нових цінових і логістичних умов.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence

Додаткові джерела інформації: Замовити тижневий звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 1892)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: