Бразилія підвищує частку біопалива у пальному та планує самозабезпечення бензином

Обновлено: Июнь 27, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Бразилія підвищує частку біопалива у пальному та планує самозабезпечення бензином

Бразилія схвалила збільшення обов’язкових часток біопалива у бензині та дизелі з серпня цього року. Рішення спрямоване на зменшення імпорту бензину, зміцнення енергетичної безпеки та декарбонізацію транспорту.

Кроки до самозабезпечення та зниження залежності від нафти

З 1 серпня рівень етанолу у бензині підвищується з 27% до 30%, а біодизелю у дизелі — з 14% до 15%. Міністр гірничої справи та енергетики Александр Сілвейра заявив, що це зробить Бразилію бензиново самозабезпеченою вперше за 15 років.

  • Підвищення етанолу зменшить попит на бензин на 1,33 млн кубометрів.
  • Зовнішній дефіцит бензину у 2024 році складав 872 тис. кубометрів.
  • 70% бразильського біодизелю виробляють із сої, а етанол — із цукрової тростини та кукурудзи.

Водночас, національна рада з енергетичної політики (CNPE) раніше цього року відкладала зростання частки біодизелю через побоювання впливу на ціни на продукти харчування та рейтинги уряду, що заперечували галузеві об’єднання.

Важливість рішення для декарбонізації

За словами представників галузі, збільшення обов’язкових сумішей сприяє скороченню викидів парникових газів та зменшує залежність від нафтопродуктів.

«Ми бачимо, як Бразилія дедалі більше стає глобальним лідером процесу декарбонізації», — зазначив Даніел Амарал, директор з економіки та регулювання асоціації соєвої промисловості Abiove.

Асоціація виробників біопалива Aprobio назвала рішення фундаментальним для зменшення залежності від нафтопродуктів. Консалтингова компанія Argus додала, що уряд покладається на зростаючі потужності виробництва кукурудзяного етанолу.

Геополітична безпека

Виробник біопалива Grupo Potencial наголосив на стратегічності розвитку біодизелю для енергетичної безпеки країни попри геополітичну нестабільність, зокрема конфлікти в Україні та на Близькому Сході.

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Джерело: Terminal.
За матеріалами: Reuters.
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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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