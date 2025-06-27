Бразилія підвищує частку біопалива у пальному та планує самозабезпечення бензином

Бразилія схвалила збільшення обов’язкових часток біопалива у бензині та дизелі з серпня цього року. Рішення спрямоване на зменшення імпорту бензину, зміцнення енергетичної безпеки та декарбонізацію транспорту.

Кроки до самозабезпечення та зниження залежності від нафти

З 1 серпня рівень етанолу у бензині підвищується з 27% до 30%, а біодизелю у дизелі — з 14% до 15%. Міністр гірничої справи та енергетики Александр Сілвейра заявив, що це зробить Бразилію бензиново самозабезпеченою вперше за 15 років.

Підвищення етанолу зменшить попит на бензин на 1,33 млн кубометрів.

Зовнішній дефіцит бензину у 2024 році складав 872 тис. кубометрів.

70% бразильського біодизелю виробляють із сої, а етанол — із цукрової тростини та кукурудзи.

Водночас, національна рада з енергетичної політики (CNPE) раніше цього року відкладала зростання частки біодизелю через побоювання впливу на ціни на продукти харчування та рейтинги уряду, що заперечували галузеві об’єднання.

Важливість рішення для декарбонізації

За словами представників галузі, збільшення обов’язкових сумішей сприяє скороченню викидів парникових газів та зменшує залежність від нафтопродуктів.

«Ми бачимо, як Бразилія дедалі більше стає глобальним лідером процесу декарбонізації», — зазначив Даніел Амарал, директор з економіки та регулювання асоціації соєвої промисловості Abiove.

Асоціація виробників біопалива Aprobio назвала рішення фундаментальним для зменшення залежності від нафтопродуктів. Консалтингова компанія Argus додала, що уряд покладається на зростаючі потужності виробництва кукурудзяного етанолу.

Геополітична безпека

Виробник біопалива Grupo Potencial наголосив на стратегічності розвитку біодизелю для енергетичної безпеки країни попри геополітичну нестабільність, зокрема конфлікти в Україні та на Близькому Сході.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Reuters.

Додаткові джерела інформації: