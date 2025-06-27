Gold H2 визначає шлях до $0.50/кг водню через мікробну технологію

Houston‑based стартап Gold H2 заявляє, що має «шлях» для виробництва водню за $0.50/кг, що значно дешевше за сучасні методи, включно з сірим воднем, і планує розгорнути технологію на міжнародних ринках через невизначений регуляторний клімат у сша.
Технологія та польові випробування
- Black 2 Gold Technology (B2G) — діє за допомогою мікробів, що вводяться у виснажені нафтові свердловини, де перетворюють залишки нафти в водень під землею.
- Польовий тест у Каліфорнії (Сан-Хоакінський басейн) продемонстрував 40 % концентрацію водню у вихідному газі.
- Gold H2 оцінює собівартість виробництва на рівні $0.50/кг (~25 ¢/фунт), що значно дешевше за сірий водень ($1–2/кг).
Регулювання, масштабування та майбутнє
- Через невизначеність регулювання в США компанія орієнтується на міжнародні ринки — Канада, Середній Схід, Європа, Бразилія.
- Поточна чистота 40 % потребує додаткового очищення, що спричиняє додаткові енергетичні та капітальні витрати.
- B2G вже використав технологію Mobile Microbe Manufacturer (M3) — один модуль може обробляти до 120 свердловин, кожна — до 2.5 т водню на добу.
Екологічні аспекти
- Процес продукує CO₂, але компанія стверджує, що емісії порівняні з «зеленим» воднем та значно нижчі за сірий водень.
«Ми маємо шлях до виробництва водню приблизно за 25 ¢ за фунт, що може зробити його конкурентоспроможним із природним газом», — сказав CEO Prabhdeep Singh Sekhon.
Gold H2 демонструє інноваційний підхід до повторного використання виснажених нафтових свердловин для дешевого водню. Чинні виклики — потреба в очищенні газу та невизначеність регуляторного середовища. Компанія уже планує міжнародне розгортання технології за межами США.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
Додаткові джерела інформації: