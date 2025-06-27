Gold H2 визначає шлях до $0.50/кг водню через мікробну технологію

Обновлено: Июнь 27, 2025. Тэги: , , ,

Gold H2 визначає шлях до $0.50/кг водню через мікробну технологію

Houston‑based стартап Gold H2 заявляє, що має «шлях» для виробництва водню за $0.50/кг, що значно дешевше за сучасні методи, включно з сірим воднем, і планує розгорнути технологію на міжнародних ринках через невизначений регуляторний клімат у сша.

Технологія та польові випробування

  • Black 2 Gold Technology (B2G) — діє за допомогою мікробів, що вводяться у виснажені нафтові свердловини, де перетворюють залишки нафти в водень під землею.
  • Польовий тест у Каліфорнії (Сан-Хоакінський басейн) продемонстрував 40 % концентрацію водню у вихідному газі.
  • Gold H2 оцінює собівартість виробництва на рівні $0.50/кг (~25 ¢/фунт), що значно дешевше за сірий водень ($1–2/кг).

Регулювання, масштабування та майбутнє

  • Через невизначеність регулювання в США компанія орієнтується на міжнародні ринки — Канада, Середній Схід, Європа, Бразилія.
  • Поточна чистота 40 % потребує додаткового очищення, що спричиняє додаткові енергетичні та капітальні витрати.
  • B2G вже використав технологію Mobile Microbe Manufacturer (M3) — один модуль може обробляти до 120 свердловин, кожна — до 2.5 т водню на добу.

Екологічні аспекти

  • Процес продукує CO₂, але компанія стверджує, що емісії порівняні з «зеленим» воднем та значно нижчі за сірий водень.

«Ми маємо шлях до виробництва водню приблизно за 25 ¢ за фунт, що може зробити його конкурентоспроможним із природним газом», — сказав CEO Prabhdeep Singh Sekhon.

Gold H2 демонструє інноваційний підхід до повторного використання виснажених нафтових свердловин для дешевого водню. Чинні виклики — потреба в очищенні газу та невизначеність регуляторного середовища. Компанія уже планує міжнародне розгортання технології за межами США.

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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