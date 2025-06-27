ЄС позбавив Пакистан пільгового статусу на експорт біоетанолу

Обновлено: Июнь 27, 2025. Тэги: , , , , , , ,

ЄС позбавив Пакистан пільгового статусу на експорт біоетанолу

Єврокомісія 20 червня офіційно призупинила дію режиму GSP+ для імпорту етанолу з Пакистану, що створює нові умови для торгівлі на європейському ринку біопального. Попри сподівання пакистанських експортерів, пільгові умови доступу на європейський ринок були скасовані через «серйозні порушення» балансу.

Причини та наслідки призупинення

Рішення про скасування преференцій ухвалено відповідно до статті 30 Регламенту GSP ЄС на запит Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Угорщини та Польщі. Вони вказали, що поставки етанолу з Пакистану з 2022 року спричинили «серйозні порушення» ринкової рівноваги в ЄС.

  • GSP+ надавав Пакистану безмитний доступ до двох третин тарифних позицій, зокрема промислового етанолу
  • Статус був подовжений до 2027 року, однак наразі достроково скасований для етанолу
  • Паливний етанол не підпадає під обмеження через те, що Пакистан не має необхідних сертифікацій для біопального відповідно до RED

Реакція ринку та альтернативні напрямки постачання

Учасники ринку в Пакистані висловлювали надію, що режим залишиться чинним, однак останніми місяцями європейський попит зменшився на тлі невизначеності. Деякі європейські імпортери вже припинили закупівлю продукції з Пакистану, очікуючи рішення Брюсселя.

«Пакистанські продавці можуть переорієнтувати частину обсягів на Африку, щоб компенсувати зниження попиту в ЄС», — повідомив один із трейдерів у коментарі для Argus.

У європейській асоціації ePure заявили про стурбованість тим, що виключення паливного етанолу може створити лазівки в системі регулювання і зменшити ефективність захисних заходів.

Імплікації для біопаливного сектору

  • Порушення статус-кво в торгівлі промисловим етанолом з Пакистану підкреслює важливість сертифікації сталості
  • Очікується, що інші виробники біоетанолу в Азії, які мають ISCC-сертифікацію, можуть зайняти звільнену нішу
  • Для ЄС це рішення — інструмент регуляторного тиску на країни, що не відповідають стандартам сталого розвитку

У стратегічній перспективі, ринок біоетанолу в Європі може зазнати перерозподілу постачальників, а країни, які дотримуються вимог RED та мають сертифікати сталості, посилять свої позиції.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Argus Media

Додаткові джерела інформації:

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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