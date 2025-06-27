ЄС позбавив Пакистан пільгового статусу на експорт біоетанолу

Єврокомісія 20 червня офіційно призупинила дію режиму GSP+ для імпорту етанолу з Пакистану, що створює нові умови для торгівлі на європейському ринку біопального. Попри сподівання пакистанських експортерів, пільгові умови доступу на європейський ринок були скасовані через «серйозні порушення» балансу.

Причини та наслідки призупинення

Рішення про скасування преференцій ухвалено відповідно до статті 30 Регламенту GSP ЄС на запит Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Угорщини та Польщі. Вони вказали, що поставки етанолу з Пакистану з 2022 року спричинили «серйозні порушення» ринкової рівноваги в ЄС.

GSP+ надавав Пакистану безмитний доступ до двох третин тарифних позицій, зокрема промислового етанолу

Статус був подовжений до 2027 року, однак наразі достроково скасований для етанолу

Паливний етанол не підпадає під обмеження через те, що Пакистан не має необхідних сертифікацій для біопального відповідно до RED

Реакція ринку та альтернативні напрямки постачання

Учасники ринку в Пакистані висловлювали надію, що режим залишиться чинним, однак останніми місяцями європейський попит зменшився на тлі невизначеності. Деякі європейські імпортери вже припинили закупівлю продукції з Пакистану, очікуючи рішення Брюсселя.

«Пакистанські продавці можуть переорієнтувати частину обсягів на Африку, щоб компенсувати зниження попиту в ЄС», — повідомив один із трейдерів у коментарі для Argus.

У європейській асоціації ePure заявили про стурбованість тим, що виключення паливного етанолу може створити лазівки в системі регулювання і зменшити ефективність захисних заходів.

Імплікації для біопаливного сектору

Порушення статус-кво в торгівлі промисловим етанолом з Пакистану підкреслює важливість сертифікації сталості

Очікується, що інші виробники біоетанолу в Азії, які мають ISCC-сертифікацію, можуть зайняти звільнену нішу

Для ЄС це рішення — інструмент регуляторного тиску на країни, що не відповідають стандартам сталого розвитку

У стратегічній перспективі, ринок біоетанолу в Європі може зазнати перерозподілу постачальників, а країни, які дотримуються вимог RED та мають сертифікати сталості, посилять свої позиції.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Argus Media

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