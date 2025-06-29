У RFA закликають до поширення бензину з етанолом E15 для зменшення цін кінцевому споживачеві

Обновлено: Июнь 29, 2025.

У RFA закликають до поширення бензину з етанолом E15 для зменшення цін кінцевому споживачеві

Попри зростання напруженості на Близькому Сході та ризики стрибків цін на паливо, Renewable Fuels Association (RFA) закликала адміністрацію США швидко зняти регуляторні бар’єри, які стримують ширше використання бензину з етанолом E15. Організація наголошує на великих запасах етанолу в США та потребі зміцнити внутрішню енергетичну безпеку.

RFA звернулася до президента США із закликом розблокувати ринок E15

Renewable Fuels Association надіслала листа президентові Дональду Трампу з вимогою усунути застарілі регуляторні обмеження, які стримують збут дешевшого американського пального з етанолом E15 через наявну інфраструктуру.

  • Запаси етанолу в США досягли рекордного сезонного рівня, при цьому простоює близько 130 тисяч барелів на добу виробничих потужностей.
  • Достатні запаси зерна дозволяють розширювати виробництво етанолу, а врожай кукурудзи восени прогнозують рекордним.
  • Регуляторні бар’єри, за словами RFA, не дають американським споживачам відчути повні переваги дешевшого етанолу.

«Пане Президенте, зараз настав час дати зелений світ американському E15. Найефективніший спосіб запобігти раптовим стрибкам цін на бензин у США — це розширити та урізноманітнити внутрішні постачання пального, зокрема з етанолу з наших полів. Усунення бар’єрів та можливість зберігання й розподілу E15 у наявній інфраструктурі знизить вартість пального для американців і підвищить стійкість ринку до глобальних збоїв постачання», — зазначив президент RFA Джефф Купер.

П’ять кроків для стимулювання продажів E15

RFA пропонує адміністрації США п’ять простих кроків:

  • Скасувати вимоги плану запобігання неправильному заправленню E15.
  • Визнати сумісність обладнання для заправки, сховищ і шлангів, встановлених після 1998 року.
  • Продовжувати видавати надзвичайні дозволи на продаж E15 до 15 вересня, щоб зняти сезонні обмеження.
  • Надати захист для продавців, які діють добросовісно й дотримуються вказівок EPA.
  • Забезпечити технічну допомогу для місцевої влади, щоб пришвидшити оновлення правил і дозволити продаж E15 через наявну інфраструктуру.

RFA наголошує на нагальності ухвалення цих рішень через загрозу цінових стрибків, викликану нестабільністю на Близькому Сході. Водночас асоціація підкреслює, що це підтримає американських фермерів і знизить вартість пального для споживачів.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Renewable Fuels Association

Додаткові джерела інформації: EPA, U.S. Department of Energy

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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