У RFA закликають до поширення бензину з етанолом E15 для зменшення цін кінцевому споживачеві

Попри зростання напруженості на Близькому Сході та ризики стрибків цін на паливо, Renewable Fuels Association (RFA) закликала адміністрацію США швидко зняти регуляторні бар’єри, які стримують ширше використання бензину з етанолом E15. Організація наголошує на великих запасах етанолу в США та потребі зміцнити внутрішню енергетичну безпеку.
RFA звернулася до президента США із закликом розблокувати ринок E15
Renewable Fuels Association надіслала листа президентові Дональду Трампу з вимогою усунути застарілі регуляторні обмеження, які стримують збут дешевшого американського пального з етанолом E15 через наявну інфраструктуру.
- Запаси етанолу в США досягли рекордного сезонного рівня, при цьому простоює близько 130 тисяч барелів на добу виробничих потужностей.
- Достатні запаси зерна дозволяють розширювати виробництво етанолу, а врожай кукурудзи восени прогнозують рекордним.
- Регуляторні бар’єри, за словами RFA, не дають американським споживачам відчути повні переваги дешевшого етанолу.
«Пане Президенте, зараз настав час дати зелений світ американському E15. Найефективніший спосіб запобігти раптовим стрибкам цін на бензин у США — це розширити та урізноманітнити внутрішні постачання пального, зокрема з етанолу з наших полів. Усунення бар’єрів та можливість зберігання й розподілу E15 у наявній інфраструктурі знизить вартість пального для американців і підвищить стійкість ринку до глобальних збоїв постачання», — зазначив президент RFA Джефф Купер.
П’ять кроків для стимулювання продажів E15
RFA пропонує адміністрації США п’ять простих кроків:
- Скасувати вимоги плану запобігання неправильному заправленню E15.
- Визнати сумісність обладнання для заправки, сховищ і шлангів, встановлених після 1998 року.
- Продовжувати видавати надзвичайні дозволи на продаж E15 до 15 вересня, щоб зняти сезонні обмеження.
- Надати захист для продавців, які діють добросовісно й дотримуються вказівок EPA.
- Забезпечити технічну допомогу для місцевої влади, щоб пришвидшити оновлення правил і дозволити продаж E15 через наявну інфраструктуру.
RFA наголошує на нагальності ухвалення цих рішень через загрозу цінових стрибків, викликану нестабільністю на Близькому Сході. Водночас асоціація підкреслює, що це підтримає американських фермерів і знизить вартість пального для споживачів.
Джерело: Terminal.
За матеріалами: Renewable Fuels Association
Додаткові джерела інформації: EPA, U.S. Department of Energy