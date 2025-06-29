Сибур подвоює відвантаження LPG через Усть-Лугу та відновлює постачання в Індію

Російська компанія Сибур істотно наростила експорт зрідженого нафтового газу (LPG) через балтійський порт Усть-Луга за січень–травень 2025 року порівняно з тим же періодом 2024-го, а також відновила постачання в Індію після перерви з 2023 року.

Збільшення відвантажень та географія експорту

За даними LSEG та двох галузевих джерел, обсяг відвантажень Сибур із Усть-Луги сягнув 418 000 метричних тонн — удвічі більше, ніж торік. Це стало можливим завдяки залученню нових танкерів класу MGC, здатних перевозити до 20 000 тонн кожен.

У січні–квітні 2025 року близько 90% морських партій йшли до Туреччини.

У травні здійснено два рейси загальним обсягом близько 40 000 тонн до Індії.

«На середземноморському ринку зараз багато газу, особливо пропану. Це цілком логічно — переорієнтувати частину обсягів на Індію», — пояснило одне з джерел.

Адаптація до санкцій та надлишок на внутрішньому ринку

Наприкінці 2023 року ЄС запровадив ембарго на імпорт LPG російського походження (за винятком бутану та ізобутану) з 12-місячним перехідним періодом для довгострокових контрактів. З грудня 2024 року обмеження діють повністю, що змусило Сибур перенаправити частину обсягів на експорт через Усть-Лугу та шукати нові ринки.

Сибур підтвердив травневі відвантаження LPG до Індії та зазначив, що зростання загального обсягу постачань із Усть-Луги пов’язане з надлишком LPG на російському ринку.

«Сибур постійно оцінює всі доступні ринки та розглядатиме економічну доцільність постачань», — повідомила пресслужба компанії Reuters.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters: Russian Sibur doubles LPG loadings from Ust-Luga, resumes supply to India

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