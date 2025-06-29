Бразилія підвищує обов’язкові стандарти біопального до E30 та B15

Обновлено: Июнь 29, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Бразилія підвищує обов’язкові стандарти біопального до E30 та B15

Бразилія з 1 серпня підвищить мінімальний вміст етанолу у бензині до 30%, а біодизелю у дизельному пальному — до 15%. Це рішення має скоротити імпорт бензину, знизити викиди та ціни на пальне, а також стимулювати інвестиції у сектор.

Деталі рішення

Рішення ухвалене Національною радою з енергетичної політики (CNPE) при Міністерстві гірничої справи та енергетики Бразилії. Серед основних цілей:

  • скорочення імпорту бензину
  • зменшення викидів парникових газів
  • зниження цін на пальне
  • підтримка національних виробників біопального

Очікується, що нова політика дозволить сформувати експортний надлишок близько 700 мільйонів літрів бензину щороку. Перехід на E30 має стимулювати понад 10 мільярдів реалів (приблизно 1.8 мільярда доларів США) інвестицій та створити понад 50 тисяч робочих місць.

Вплив переходу на B15

Перехід на B15 стимулюватиме інвестиції понад 5 мільярдів реалів у нові соєві млини та установки з переробки, створюючи понад 4 тисячі робочих місць.

Технічна готовність та законодавчі зміни

Міністерство гірничої справи та енергетики у березні повідомило, що тести, проведені Інститутом технології Мауá, підтвердили безпечність і технічну придатність нових сумішей. Це дозволяє негайно впровадити підвищені стандарти без негативного впливу на транспорт чи споживачів.

Тести E30 стали частиною реалізації закону Fuel of the Future, ухваленого у 2024 році, що встановлює рамки для декарбонізації та модернізації енергетичного балансу Бразилії. Закон дозволяє збільшувати вміст етанолу у бензині до 35% за умови підтвердженої технічної можливості.

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Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, Argus Media

Додаткові джерела інформації: Bloomberg

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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