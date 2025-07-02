Уганда запроваджує обовʼязкове домішування етанолу до бензину з січня

Уганда з січня 2026 року зобовʼяже усіх постачальників пального додавати місцево вироблений етанол у бензин. Ця ініціатива має знизити витрати країни на імпорт нафтопродуктів і підтримати перехід на чистішу енергію.

Програма підтримки чистої енергії

Міністерство енергетики Уганди оголосило про запуск програми домішування етанолу до бензину як частину державної політики зі скорочення викидів вуглецю. На першому етапі вміст етанолу у бензині становитиме 5%, із поступовим підвищенням до 20% залежно від наявності постачання.

Етанол вироблятимуть переважно з меляси — побічного продукту переробки цукру

Щороку Уганда витрачає близько $2 млрд на імпорт нафтопродуктів

Від 2023 року ексклюзивне право на постачання всіх нафтопродуктів має підрозділ компанії Vitol

Водночас, Уганда готується до початку видобутку комерційних обсягів нафти наступного року з подальшим експортом через трубопровід до порту на узбережжі Індійського океану в Танзанії.

«Ця програма є частиною політики уряду щодо просування чистої енергії, оскільки біоетанол може допомогти зменшити викиди вуглецю» — йдеться у заяві міністерства енергетики Уганди.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Reuters