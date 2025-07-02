Уганда запроваджує обовʼязкове домішування етанолу до бензину з січня

Обновлено: Июль 02, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Уганда запроваджує обовʼязкове домішування етанолу до бензину з січня

Уганда з січня 2026 року зобовʼяже усіх постачальників пального додавати місцево вироблений етанол у бензин. Ця ініціатива має знизити витрати країни на імпорт нафтопродуктів і підтримати перехід на чистішу енергію.

Програма підтримки чистої енергії

Міністерство енергетики Уганди оголосило про запуск програми домішування етанолу до бензину як частину державної політики зі скорочення викидів вуглецю. На першому етапі вміст етанолу у бензині становитиме 5%, із поступовим підвищенням до 20% залежно від наявності постачання.

  • Етанол вироблятимуть переважно з меляси — побічного продукту переробки цукру
  • Щороку Уганда витрачає близько $2 млрд на імпорт нафтопродуктів
  • Від 2023 року ексклюзивне право на постачання всіх нафтопродуктів має підрозділ компанії Vitol

Водночас, Уганда готується до початку видобутку комерційних обсягів нафти наступного року з подальшим експортом через трубопровід до порту на узбережжі Індійського океану в Танзанії.

«Ця програма є частиною політики уряду щодо просування чистої енергії, оскільки біоетанол може допомогти зменшити викиди вуглецю» — йдеться у заяві міністерства енергетики Уганди.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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