Нафта стабільна напередодні рішення OPEC+ про збільшення видобутку

Ціни на нафту залишаються майже незмінними, оскільки ринок чекає на рішення OPEC+ щодо серпневого підвищення видобутку нафти, а також стежить за розвитком торговельних переговорів і тарифними ризиками.

Очікування ринку перед зустріччю OPEC+

Нафта Brent піднялася на 37 центів (0,55%) до $67,11 за барель, тоді як американська West Texas Intermediate зросла на 34 центи (0,55%) до $65,45 за барель.

Ринок очікує, що OPEC+ на зустрічі 6 липня оголосить про збільшення видобутку на 411 000 барелів на добу у серпні.

За словами аналітика Saxo Bank Оле Хансена, це рішення частково компенсується перспективами покращення попиту завдяки можливим торговельним угодам.

Старший стратег з товарних ринків ANZ Деніел Хайнс зазначив: «Ринок тепер стурбований тим, що альянс OPEC+ продовжить прискорене зростання обсягів видобутку».

Чотири джерела OPEC+ повідомили Reuters, що група, до якої входять OPEC та союзники, зокрема росія, планує підвищення видобутку на 411 000 барелів на добу у серпні після аналогічних підвищень у травні, червні та липні. Якщо це підтвердиться, загальний приріст постачання OPEC+ за рік становитиме 1,78 млн барелів на добу, що еквівалентно понад 1,5% світового попиту на нафту.

Тарифні переговори та цінові прогнози

Інвестори також уважно стежать за торговельними переговорами напередодні дедлайну 9 липня щодо тарифів США. Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що країни можуть отримати повідомлення про значне підвищення тарифів попри переговори, оскільки з 9 липня тарифні ставки мають повернутися з тимчасових 10% до оголошених у квітні 11–50%.

Morgan Stanley прогнозує зниження ф’ючерсів Brent приблизно до $60 на початку наступного року через добре забезпечений ринок і зменшення геополітичних ризиків після деескалації між Ізраїлем та Іраном. Аналітики очікують профіциту пропозиції у 2026 році на рівні 1,3 млн барелів на добу.

12-денна війна, яка розпочалася після ударів Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану 13 червня, підняла ціни Brent вище $80 за барель.

Після оголошення про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном ціни знизилися до $67.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Reuters, CNBC