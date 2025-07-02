Нафта стабільна напередодні рішення OPEC+ про збільшення видобутку

Обновлено: Июль 02, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Нафта стабільна напередодні рішення OPEC+ про збільшення видобутку

Ціни на нафту залишаються майже незмінними, оскільки ринок чекає на рішення OPEC+ щодо серпневого підвищення видобутку нафти, а також стежить за розвитком торговельних переговорів і тарифними ризиками.

Очікування ринку перед зустріччю OPEC+

Нафта Brent піднялася на 37 центів (0,55%) до $67,11 за барель, тоді як американська West Texas Intermediate зросла на 34 центи (0,55%) до $65,45 за барель.

  • Ринок очікує, що OPEC+ на зустрічі 6 липня оголосить про збільшення видобутку на 411 000 барелів на добу у серпні.
  • За словами аналітика Saxo Bank Оле Хансена, це рішення частково компенсується перспективами покращення попиту завдяки можливим торговельним угодам.
  • Старший стратег з товарних ринків ANZ Деніел Хайнс зазначив: «Ринок тепер стурбований тим, що альянс OPEC+ продовжить прискорене зростання обсягів видобутку».

Чотири джерела OPEC+ повідомили Reuters, що група, до якої входять OPEC та союзники, зокрема росія, планує підвищення видобутку на 411 000 барелів на добу у серпні після аналогічних підвищень у травні, червні та липні. Якщо це підтвердиться, загальний приріст постачання OPEC+ за рік становитиме 1,78 млн барелів на добу, що еквівалентно понад 1,5% світового попиту на нафту.

Тарифні переговори та цінові прогнози

Інвестори також уважно стежать за торговельними переговорами напередодні дедлайну 9 липня щодо тарифів США. Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що країни можуть отримати повідомлення про значне підвищення тарифів попри переговори, оскільки з 9 липня тарифні ставки мають повернутися з тимчасових 10% до оголошених у квітні 11–50%.

Morgan Stanley прогнозує зниження ф’ючерсів Brent приблизно до $60 на початку наступного року через добре забезпечений ринок і зменшення геополітичних ризиків після деескалації між Ізраїлем та Іраном. Аналітики очікують профіциту пропозиції у 2026 році на рівні 1,3 млн барелів на добу.

  • 12-денна війна, яка розпочалася після ударів Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану 13 червня, підняла ціни Brent вище $80 за барель.
  • Після оголошення про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном ціни знизилися до $67.

Джерело: Terminal.
За матеріалами: Reuters, CNBC

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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