Несподіване зростання запасів нафти у США зупинило п’ятитижневе падіння

Обновлено: Июль 02, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Несподіване зростання запасів нафти у США зупинило п’ятитижневе падіння

Американський інститут нафти (API) зафіксував неочікуване збільшення запасів сирої нафти на 680 тис. барелів за тиждень до 27 червня, що перервало серію з п’яти тижнів скорочень. Попри це, загальні запаси нафти у США з початку року зросли на 4 млн барелів.

Деталі змін у запасах нафти та нафтопродуктів

  • За даними API, за попередні п’ять тижнів запаси скоротилися на понад 22 млн барелів — безпрецедентне зниження за останній час.
  • Міністерство енергетики США (DoE) повідомило про збільшення стратегічного нафтового резерву (SPR) на 300 тис. барелів — до 402,8 млн барелів. Цей обсяг все ще суттєво менший, ніж до масштабних вилучень резерву за адміністрації Байдена.

Динаміка цін на нафту

  • Brent о 9:30 за східноамериканським часом зріс на $0,44 (+0,66%) — до $67,18 за барель, майже не змінившись за тиждень.
  • WTI подорожчав на $0,50 (+0,77%) — до $65,61, що приблизно на $1 вище за показник попереднього тижня.

Запаси нафтопродуктів у США

  • Бензинові запаси зросли на 1,92 млн барелів за тиждень до 27 червня після попереднього приросту на 764 тис. барелів. За даними EIA, вони на 3% нижчі за середнє п’ятирічне значення для цієї пори року.
  • Запаси дистилятів скоротилися на 3,458 млн барелів цього тижня після падіння на 1,026 млн барелів тижнем раніше. Водночас вони на 20% нижчі за п’ятирічну середню позначку станом на 20 червня.
  • Запаси в Кушингу (ключова точка постачання за ф’ючерсними контрактами у США) знизилися на 1,417 млн барелів після падіння на 75 тис. барелів тижнем раніше.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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