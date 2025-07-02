Несподіване зростання запасів нафти у США зупинило п’ятитижневе падіння

Американський інститут нафти (API) зафіксував неочікуване збільшення запасів сирої нафти на 680 тис. барелів за тиждень до 27 червня, що перервало серію з п’яти тижнів скорочень. Попри це, загальні запаси нафти у США з початку року зросли на 4 млн барелів.
Деталі змін у запасах нафти та нафтопродуктів
- За даними API, за попередні п’ять тижнів запаси скоротилися на понад 22 млн барелів — безпрецедентне зниження за останній час.
- Міністерство енергетики США (DoE) повідомило про збільшення стратегічного нафтового резерву (SPR) на 300 тис. барелів — до 402,8 млн барелів. Цей обсяг все ще суттєво менший, ніж до масштабних вилучень резерву за адміністрації Байдена.
Динаміка цін на нафту
- Brent о 9:30 за східноамериканським часом зріс на $0,44 (+0,66%) — до $67,18 за барель, майже не змінившись за тиждень.
- WTI подорожчав на $0,50 (+0,77%) — до $65,61, що приблизно на $1 вище за показник попереднього тижня.
Запаси нафтопродуктів у США
- Бензинові запаси зросли на 1,92 млн барелів за тиждень до 27 червня після попереднього приросту на 764 тис. барелів. За даними EIA, вони на 3% нижчі за середнє п’ятирічне значення для цієї пори року.
- Запаси дистилятів скоротилися на 3,458 млн барелів цього тижня після падіння на 1,026 млн барелів тижнем раніше. Водночас вони на 20% нижчі за п’ятирічну середню позначку станом на 20 червня.
- Запаси в Кушингу (ключова точка постачання за ф’ючерсними контрактами у США) знизилися на 1,417 млн барелів після падіння на 75 тис. барелів тижнем раніше.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice