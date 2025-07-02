США і союзники шукають варіанти стримування Ірану без відкритого конфлікту

Попри агресивну риторику після обстрілів об’єктів Ірану та Ізраїлю, Сполучені Штати та Іран, ймовірно, повернуться до переговорів у стилі JCPOA, уникаючи прямої конфронтації чи спроби змінити режим у Тегерані.

Баланс між ударом і дипломатією

У відповідь на удари США та Ізраїлю по іранських об’єктах, пов’язаних із ядерною програмою, а також атаки Ірану по цілях в Ізраїлі й на базі США в Катарі, обидві сторони зважують свої подальші кроки:

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Іран вирішує, чи варто відновлювати програму створення ядерної зброї, яка є головним інструментом утримання влади

Невизначеність сценарію зміни режиму

Немає чіткого плану чи кандидата для зміни влади в Ірані. Сполучені Штати та їх союзники не змогли створити життєздатну альтернативу існуючій системі.

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«Ці рішення охоплюють усе значуще для Ірану – від зовнішньої політики й оборони до економіки й навіть дрібниць у побуті», – зазначив близький до Міністерства нафти Ірану співрозмовник

Ймовірність повернення до переговорів

Водночас навіть Дональд Трамп, який під час президентства виступав за вихід із JCPOA і санкційний тиск, визнавав ризики хаосу від зміни режиму. Показово виглядали його слова подяки Ірану за завчасне попередження про обстріл бази в Катарі:

«Хочу подякувати Ірану за раннє повідомлення [про атаку], що дало змогу уникнути жертв і поранених. Вони були дуже люб’язні – попередили: ми збираємось стріляти. О першій ночі нормально? Я сказав – гаразд», – написав Трамп у соцмережі

Це демонструє прагнення обох сторін уникати ескалації. За даними європейських дипломатичних джерел, після оголошення перемир’я Іран і США через посередників обговорювали відновлення переговорів щодо оновленої версії ядерної угоди.

За матеріалами: OilPrice