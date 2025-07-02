Рубрика | Україна

США і союзники шукають варіанти стримування Ірану без відкритого конфлікту

Обновлено: Июль 02, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

США і союзники шукають варіанти стримування Ірану без відкритого конфлікту

Попри агресивну риторику після обстрілів об’єктів Ірану та Ізраїлю, Сполучені Штати та Іран, ймовірно, повернуться до переговорів у стилі JCPOA, уникаючи прямої конфронтації чи спроби змінити режим у Тегерані.

Баланс між ударом і дипломатією

У відповідь на удари США та Ізраїлю по іранських об’єктах, пов’язаних із ядерною програмою, а також атаки Ірану по цілях в Ізраїлі й на базі США в Катарі, обидві сторони зважують свої подальші кроки:

  • США з огляду на позицію Ізраїлю розглядають можливість остаточного тиску для зміни режиму в Ірані
  • Іран вирішує, чи варто відновлювати програму створення ядерної зброї, яка є головним інструментом утримання влади

Невизначеність сценарію зміни режиму

Немає чіткого плану чи кандидата для зміни влади в Ірані. Сполучені Штати та їх союзники не змогли створити життєздатну альтернативу існуючій системі.

  • Попередній досвід – переворот 1953 року – залишається в пам’яті іранців як іноземне втручання
  • Спроби просунути емігрантського претендента Резу Пехлеві не мали успіху

Політична структура Ірану як бар’єр для реформ

  • Влада тримається на Велаят-е-Фагіх – принципі, за яким всі серйозні рішення ухвалює духовенство за схвалення Верховного Лідера
  • Виконання рішень контролює Корпус вартових ісламської революції (IRGC)

«Ці рішення охоплюють усе значуще для Ірану – від зовнішньої політики й оборони до економіки й навіть дрібниць у побуті», – зазначив близький до Міністерства нафти Ірану співрозмовник

Ймовірність повернення до переговорів

Водночас навіть Дональд Трамп, який під час президентства виступав за вихід із JCPOA і санкційний тиск, визнавав ризики хаосу від зміни режиму. Показово виглядали його слова подяки Ірану за завчасне попередження про обстріл бази в Катарі:

«Хочу подякувати Ірану за раннє повідомлення [про атаку], що дало змогу уникнути жертв і поранених. Вони були дуже люб’язні – попередили: ми збираємось стріляти. О першій ночі нормально? Я сказав – гаразд», – написав Трамп у соцмережі

Це демонструє прагнення обох сторін уникати ескалації. За даними європейських дипломатичних джерел, після оголошення перемир’я Іран і США через посередників обговорювали відновлення переговорів щодо оновленої версії ядерної угоди.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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