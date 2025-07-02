Філіппіни збільшать імпорт паливного етанолу

Імпорт паливного етанолу на Філіппіни у 2025 році зросте на 10% через обмежені можливості місцевого виробництва та збільшення споживання бензину, попри невизначеність щодо майбутнього розвитку програми біодизеля.

Перспективи імпорту та виробництва етанолу

Очікується, що споживання паливного етанолу на Філіппінах зросте з 797 млн л у 2024 році до 840 млн л у 2025 році на тлі прогнозованого USDA підвищення споживання бензину на 5%. Країна має обов’язкову вимогу 10% домішки етанолу у дорожньому пальному, тож попит на нього напряму залежить від використання бензину.

Закупівлі автомобілів зросли на 9% у 2024 році.

Інвестиції в громадський транспорт поки не дали відчутних результатів.

Очікуване зростання імпорту паливного етанолу на 10% до 450 млн л у 2025 році пояснюється обмеженою сировинною базою всередині країни.

Водночас місцева галузь стикається з дорожнечею сировини через зменшення площ під цукрову тростину. Це підштовхнуло ціни на тростину й мелясу вгору, звузило маржу та сповільнило приріст виробництва етанолу до очікуваних 2% на рік у 2025-му.

Цукрово-тростинний та мелясовий етанол мають одну з найвищих норм скорочення викидів парникових газів серед традиційних сільськогосподарських джерел (як кукурудза), але на Філіппінах немає обов’язкової вимоги щодо мінімального скорочення парникових газів для суміші. Це стимулює імпорт переважно американського кукурудзяного етанолу через його конкурентну ціну.

У червні 2024 року країна схвалила добровільну програму E20, а USDA прогнозує її ширше використання у 2025 році.

Невизначеність із програмою біодизеля

USDA оцінює виробництво біодизеля на рівні 360 млн л у 2025 році за умови збереження нинішньої вимоги B3. Якщо ж вдасться запровадити B4, обсяги можуть зрости до 400 млн л — на 50% більше, ніж у 2024 році. Проте ця перспектива залишається під питанням.

Національна рада з біопалив (NBB) у травні ухвалила рішення рекомендувати призупинення впровадження B4 та B5 у 2025–2026 роках через високу ціну кокосової олії на світовому ринку. Вартість сировини подвоїлася з $1,100/т у 2024 році до близько $3,000/т у 2025-му. Це змусило владу переглянути економічну доцільність проєкту.

Рада пояснила, що зростання цін на кокосову олію змушує переглянути економіку програми.

Міністерство енергетики Філіппін поки не видало офіційного повідомлення про зупинку програми B4, що залишає ринок у підвішеному стані.

Джерело: Terminal

За матеріалами: US Department of Agriculture