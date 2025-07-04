Сухий Рейн піднімає фрахт: вантажоперевезення дизелю дорожчають через падіння рівня води

Цього тижня фрахтові ставки на баржі Рейну зросли через обмеження завантаження на тлі падіння рівня води, що загрожує посиленням дефіциту дизельного пального в Європі попри зростаючий літній попит.

Обмеження на перевезення та вплив на ринок

Вартість перевезення 3 000 тонн дизелю та газойлю з Роттердама до Бірсфельдена зросла до 38 швейцарських франків за тонну (47,95 доларів США за тонну), що на 15 франків більше, ніж місяць тому. Причиною є високі температури, які знизили рівень води на найзавантаженішій річці Європи до мінімуму з квітня.

Глибина у вузькому місці в Каубі впала до 99 см із 174 см минулого місяця, що обмежило завантаження барж до близько 1 110 тонн.

Прогнозовані завантаження в Дуйсбурзі та Кельні становлять приблизно 1 890 і 1 490 тонн відповідно.

На фоні найкрутшої за 16 місяців беквардації на ринку LSGO (оціночна різниця $27,50/т у Лондоні в середу), скорочення вантажопідйомності ускладнює зусилля щодо скорочення структурного дефіциту середніх дистилятів на континенті.

Прогнози та очікування

За даними Німецької метеослужби, рівень води навколо Кельна, Бонна та Дюссельдорфа — центрів нафтопереробної промисловості країни — може впасти до рекордно низького рівня вже наступного вікенду.

Водночас базовий сценарій передбачає більш поступове зниження:

«Прогнози вказують на стабільне зниження рівня води, що почнеться цього вікенду та триватиме день за днем», — йдеться у записці швейцарського брокера Riverlake у четвер. Це, за очікуваннями, чинитиме висхідний тиск на фрахтові ставки найближчими тижнями.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence